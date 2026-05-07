На ПВЗ в Улан-Удэ полдня не будет холодной воды

Сегодня жители ПВЗ в Улан-Удэ полдня просидят без холодной воды. Блага цивилизации не будет с 09:00 до 14:00.

Как пояснили в МУП «Водоканал», отключение запланировано из-за плановых ремонтных работ по ул. Комсомольская, 20. Воду отключат в следующих домах:

ул. Гвардейская, 8;

ул. Буйко 5, 12, 16, 18;

ул. Комсомольская, 15;

ул. Октябрьская 17, 15, 19, 14, 26, 18, 22, 20, 28, 12б, 36а, 35б;

ул. Лимонова 5б, 5, 3, 5а.

Телефон диспетчерской службы «Водоканала»: 44-00-00, 44-10-33.