Общество 07.05.2026 в 09:25
На ПВЗ в Улан-Удэ полдня не будет холодной воды
Специалисты затеяли ремонт на ул. Комсомольская, 20
Текст: Карина Перова
Сегодня жители ПВЗ в Улан-Удэ полдня просидят без холодной воды. Блага цивилизации не будет с 09:00 до 14:00.
Как пояснили в МУП «Водоканал», отключение запланировано из-за плановых ремонтных работ по ул. Комсомольская, 20. Воду отключат в следующих домах:
-
ул. Гвардейская, 8;
-
ул. Буйко 5, 12, 16, 18;
-
ул. Комсомольская, 15;
-
ул. Октябрьская 17, 15, 19, 14, 26, 18, 22, 20, 28, 12б, 36а, 35б;
-
ул. Лимонова 5б, 5, 3, 5а.
Телефон диспетчерской службы «Водоканала»: 44-00-00, 44-10-33.
