Общество 06.05.2026 в 17:42

В Улан-Удэ ради тоннеля снесут кучу гаражей

Распоряжение об изъятии земли и гаражей на ней уже подписано мэром города
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
Как сообщал «Номер один», в прошлом месяце в столице республики был определен подрядчик, который построит путепроводы через железнодорожные пути в районе Читинского переезда и близ микрорайона Стеклозавод. Первый объект будет возводить «Дорстройсервис», а второй - «ТС Строй». 

Теперь мэр Игорь Шутенков сделал очередной шаг к строительству путепровода в районе Читинского переезда - подписал распоряжение «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в целях строительства автомобильного проезда под железнодорожным путем необщего пользования № «6п» станции Улан-Удэ на км l пк 5 м 88 Восточно-Сибирской железной дороги».

Для муниципальных нужд изымается земли, на которых располагается множество гаражей в гаражно-строительном кооперативе №73 и других местах. Речь идет об объектах на части ул. Хахалова и ул. Революции 1905 года – более 50 единиц. Распоряжение выпущено на основании ходатайства ООО «Дорстройсервис».

Строительной компании предстоит, согласно распоряжению Игоря Шутенкова, провести большую работу по изымаемому имуществу.

Прежде всего, фирма выступит заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъятию, границы которых подлежат уточнению, а также заказчиком кадастровых работ в целях образования находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков для их предоставления взамен изымаемых земельных участков.

Все это должно пройти кадастровый учет. 

«Дорстройсервис» выступит заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.

Кроме того, строительная фирма осуществит переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 

Совместно с комитетом по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ фирма подготовит соглашения об изъятии недвижимости и направит проект соглашения гражданам и прочим сторонам, чьего имущества касается этот крупным проект по строительству путепровода.

Всех ли владельцев земельных участков с гаражами устроят новые участки, которые им предложат вместо изымаемых, а также проведенная оценка имущества, сказать сложно.

Не исключаем, что впереди город могут ждать скандалы и судебные разбирательства с теми, кто не захочет добровольно подписать соглашение об изъятии. Так как путепровод тоннельного типа под железнодорожной колеей строить все равно надо, у недовольных имущество будут изымать, вероятно, по решению суда. Так сказать, именем Российской Федерации.
