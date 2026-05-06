Ветераны ВСЖД получили ко Дню Победы более 3 млн рублей матпомощи

В честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Восточно-Сибирская магистраль оказала участникам войны, труженикам тыла, узникам концентрационных лагерей и жителям блокадного Ленинграда материальную поддержку на общую сумму более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Средства выделены благотворительными фондами «Забота» и «Почет» из добровольных пожертвований работников. Всего выплату к празднику получили 100 человек.Кроме этого, в течение года ветеранам предоставляется адресная помощь – частичная компенсация стоимости лекарств, лечебных процедур, ремонта жилья и других жизненно важных услуг. Так, только в 2025 году на эти цели из фонда «Забота» было выделено 23,3 млн рублей.Постоянная поддержка ветеранам-железнодорожникам оказывается волонтерскими отрядами ВСЖД. Добровольцы занимаются покупкой и доставкой продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых людей, приводят в порядок квартиры и дома ветеранов, убирают прилегающую территорию, работают на приусадебных участках.