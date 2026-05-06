«Сгоревшая история»

В ночь на 5 мая в Улан-Удэ по улице Смолина пожар вспыхнул в историческом здании со старинной аркой. Ранее усадьба принадлежала мещанину Эйрагульскому и включала в себя два ветхих деревянных дома, в одном из которых было питейное заведение.

Когда ко власти пришли большевики, здание было муниципализировано. С 6 марта 1917 по 5 февраля 1918 гг. там работал Верхнеудинский комитет РСДРП и Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

12 июня 1924 года 77-летний Симон Срулевич Эйрагульский написал прошение председателю Центрального ИсполКома Бурят-Монгольской АССР. По словам мужчины, муниципализация поставила его семью в безвыходное положение. Из-за возраста и болезней ни он, ни его жена работать не могли. Их дочь Феодосия также была тяжело больна.

Обращаясь к главе ЦИКа, Эйрагульский просил отменить постановление и вернуть ему имущество, обращая внимание на то, что его зять погиб за Советскую власть. Неизвестно, каким было решение комитета.

Из построек бывшей усадьбы Эйрагульского до недавнего времени сохранились:

Одноэтажный угловой дом, построенный в 1894 году, который является памятником истории.

Двухэтажное строение (ориентировочно конца XIX века), которое использовалось под жильё. Оно значится памятником архитектуры.

Стилизованные под арку кирпичные ворота, связывающие парадные входы галерей двух зданий. Они представляют собой градостроительную ценность.