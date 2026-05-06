Общество 06.05.2026 в 17:43

«Сгоревшая история»

Ранее сгоревшая усадьба принадлежала мещанину Эйрагульскому
A- A+
Текст: Номер один
«Сгоревшая история»
Фото: архив «Номер один»

В ночь на 5 мая в Улан-Удэ по улице Смолина пожар вспыхнул в историческом здании со старинной аркой. Ранее усадьба принадлежала мещанину Эйрагульскому и включала в себя два ветхих деревянных дома, в одном из которых было питейное заведение.

Когда ко власти пришли большевики, здание было муниципализировано. С 6 марта 1917 по 5 февраля 1918 гг. там работал Верхнеудинский комитет РСДРП и Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

12 июня 1924 года 77-летний Симон Срулевич Эйрагульский написал прошение председателю Центрального ИсполКома Бурят-Монгольской АССР. По словам мужчины, муниципализация поставила его семью в безвыходное положение. Из-за возраста и болезней ни он, ни его жена работать не могли. Их дочь Феодосия также была тяжело больна.

Обращаясь к главе ЦИКа, Эйрагульский просил отменить постановление и вернуть ему имущество, обращая внимание на то, что его зять погиб за Советскую власть. Неизвестно, каким было решение комитета.

Из построек бывшей усадьбы Эйрагульского до недавнего времени сохранились:

Одноэтажный угловой дом, построенный в 1894 году, который является памятником истории.

Двухэтажное строение (ориентировочно конца XIX века), которое использовалось под жильё. Оно значится памятником архитектуры.

Стилизованные под арку кирпичные ворота, связывающие парадные входы галерей двух зданий. Они представляют собой градостроительную ценность.



Теги
усадьба пожар арка

Все новости

«Сгоревшая история»
06.05.2026 в 17:43
В Улан-Удэ ради тоннеля снесут кучу гаражей
06.05.2026 в 17:42
Ветераны ВСЖД получили ко Дню Победы более 3 млн рублей матпомощи
06.05.2026 в 17:02
В Бурятии мать четверых детей зарезала сожителя из-за разбитой машины
06.05.2026 в 17:00
Мать из Бурятии не могла получить извещение о признании сына пропавшим без вести
06.05.2026 в 16:45
Жителям Октябрьского района Улан-Удэ отключат холодную воду
06.05.2026 в 16:45
В Бурятии отсидевший за изнасилование ребенка мужчина напал на взрослую женщину
06.05.2026 в 16:00
В Чите у чиновницы отобрали квартиру
06.05.2026 в 15:59
В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри
06.05.2026 в 15:53
Самокаты во всем виноваты
06.05.2026 в 15:33
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ ради тоннеля снесут кучу гаражей
Распоряжение об изъятии земли и гаражей на ней уже подписано мэром города
06.05.2026 в 17:42
Ветераны ВСЖД получили ко Дню Победы более 3 млн рублей матпомощи
Средства выделены благотворительными фондами «Забота» и «Почет» из добровольных пожертвований
06.05.2026 в 17:02
Мать из Бурятии не могла получить извещение о признании сына пропавшим без вести
Вопрос решился после обращения к уполномоченному по правам человека в РБ
06.05.2026 в 16:45
Жителям Октябрьского района Улан-Удэ отключат холодную воду
Отключение планируется 7 мая
06.05.2026 в 16:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru