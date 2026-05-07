«В чем заключается опасность вейпов? Многие говорят, что они помогают бросить курить. Это правда?» Анастасия, г. Улан-Удэ.

Многие ошибочно считают, что вейпы помогают бросить курить и безопаснее обычных сигарет. На деле это опасные заблуждения. Жидкости для вейпов содержат никотин, глицерин и пропиленгликоль, которые при вдыхании вызывают серьезное поражение легочной ткани, так называемую болезнь вейперов, а также провоцируют астму, нарушения работы сердца и повышают риск онкологии.

Исследования показывают, что подростки, использующие вейпы, в 3,5 раза чаще начинают курить обычные сигареты. Особенно сильный вред электронные сигареты наносят молодому мозгу, который еще формируется: ухудшаются память и внимание, растёт риск тревожности и депрессии.

Особая тревога вызывает то, что вейпы стремительно распространяются среди школьников и студентов. Яркий дизайн, привлекательные вкусы — фруктовые, мятные, кондитерские — и доступность делают их «модным» аксессуаром, а привыкание формируется уже после нескольких затяжек. Родителям важно знать: если ребёнок начал парить, это не безобидное баловство, а первый шаг к никотиновой зависимости и серьёзным проблемам со здоровьем.

Никотин из вейпа проникает через плаценту к плоду, если курит беременная женщина, что замедляет развитие ребенка и повышает риск преждевременных родов.

Вейпы не являются безопасной альтернативой. Лучший способ защитить здоровье — не начинать курить вовсе, а тем, кто уже курит, обращаться за помощью к наркологу.

