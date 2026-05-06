В Улан-Удэ работы юных художников украсят самые значимые площадки

В столице Бурятии пройдут выставки работ юных художников (0+). Их картины украсят самые значимые городские площадки. Также запустят виртуальные галереи – цифровые выставки детского творчества на сайте и в соцсетях. «Искусство наших юных горожан будет доступно 24/7 для всех жителей Улан‑Удэ», - сообщил мэр Игорь Шутенков.

Это станет возможно благодаря победе Детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. Это не просто победа, а зелёный свет для масштабного и очень важного проекта – «Палитра будущего: детское творчество в движении и онлайн», который приурочен к 360‑летию родного города и Году единства народов России.

На конкурс поступило 9232 заявки со всей страны. Поддержку получили всего 162 проекта от муниципальных учреждений. И среди них – улан-удэнская школа.

«Мы узнаем из художественных произведений наших детей, как они видят свой город, свою страну и самих себя. Мы хотим, чтобы детское искусство перестало быть «камерным», вышло из стен школы на широкие улицы, в культурные центры и прямо в ваши смартфоны!», - прокомментировал градоначальник.

Кроме того, в рамках проекта впервые за долгое время покажут уникальную коллекцию школы, которую собирали десятилетиями.

«Поздравляю коллектив Детской художественной школы им. Р. С. Мэрдыгеева. Желаю вдохновения и отличной реализации этого замечательного проекта!», - заключил мэр.