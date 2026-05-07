Политика и власть 07.05.2026 в 09:17

В Бурятии отправили в СИЗО замруководителя Ростехнадзора

Степана Лархаева подозревают в получении взятки в крупном размере
Текст: Карина Перова
В Бурятии заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Степана Лархаева подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). За совершение этого преступления ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Накануне, 6 мая, в Советском районном суде Улан-Удэ удовлетворили ходатайство следователя об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании Лархаев и его защитник просили поместить его под домашний арест. Они ссылались на то, что чиновник ранее не судим, имеет ведомственные награды и якобы у него неудовлетворительное состояние здоровья.

«Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания Лархаеву иной более мягкой меры пресечения», - говорится в сообщении.

Замруководителя Ростехнадзора пробудет под стражей до 4 июля.

