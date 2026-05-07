Общество 07.05.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 7 мая

21-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Коня удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, засевать поля, торговать и вести административные и властные дела

Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; приглашать гостей и начинать важные дела; заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, повышать статус и назначать на высокие посты

Стрижка волос: к инфекционным болезням.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в остальные направления благоприятно.

