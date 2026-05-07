Общество 07.05.2026 в 06:00

Волкодав терроризирует жителей пригорода Улан-Удэ

Однако власти не спешат принимать меры к хозяину животного
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: нейросеть
В Поселье разгорается конфликт между соседями из-за нападений крупной собаки породы хотошо (бурят-монгольский волкодав). Евгения Дмитриева столкнулась с бедой: собака соседа, проломив ветхий забор, не раз проникала на ее участок, а в апреле загрызла двух козлят. 

Хозяин не при делах

- Я вызвала телевидение, представителя администрации Иволгинского района, чтобы они зафиксировали данный факт и наказали соседа, - рассказывает Евгения. Однако когда представители администрации прибыли, хозяин собак заперся в доме. После этого он загнал своих псов в сарай, но почти сразу же выпустил. В один из таких моментов его собака напал на колли Евгении. Как итог - чуть не отгрызла тому лапу.

- Спасти лапу удалось только благодаря мастерству хирурга, - со слезами говорит женщина. - Сейчас я практически каждый день езжу на перевязки, и стоимость лечения уже обошлось в 30 000 рублей.

Евгения Дмитриева повторно обращалась к представителю администрации Иволгинского района и к участковому, но, по ее словам, никаких мер не предпринято. Чиновники ссылаются на то, что для привлечения хозяина к ответственности собака должна была находиться на свободном выгуле за пределами участка. Поскольку животное находилось на огороженной территории, по мнению чиновников, его владелец не несет ответственности.

Ждут, когда загрызут

- К сожалению, эта практика и подобное отношение приводят к тому, что чиновники действуют не на опережение, даже когда от граждан идут сигналы, они как будто бы ждут, когда это все закончится трагедией. Ведь ничто так не способствует преступлениям, как безответственность и отсутствие жестких мер по отношению к нарушителям, - убеждена Евгения Дмитриева.

Женщина подчеркивает, что у нее трехлетний ребенок и она будет защищать свой дом и имущество всеми возможными способами. Поскольку власти бездействуют, она намерена легально приобрести огнестрельное оружие, чтобы защитить себя и семью от агрессивных посягательств.

А пока, несмотря на бюрократические препятствия, Евгения готовит исковое заявление в суд, так как есть свидетели нападения собаки на колли. Материальный ущерб, связанный с лечением ее пса, а она собирает все квитанции об оплате лечения, будет заявлен в рамках судебного разбирательства.

Общественный деятель Алексей Карнаухов, комментируя ситуацию, отмечает, что «хотошо, как и другие собаки-волкодавы, при правильном воспитании могут быть добродушными. Однако если хозяин не занимается должным образом воспитанием, особенно если держит животное на привязи и плохо с ним обращается, такая собака становится агрессивной и опасной для окружающих». Карнаухов подчеркивает, что нападения собак этой породы на людей случались в нашем городе неоднократно и зачастую имели трагические последствия. Он настаивает на необходимости привлечения внимания к подобным случаям и жесткого реагирования посредством штрафов для безответственных владельцев.

Безнаказанность рождает трагедию

Согласно законодательству, хозяина собаки, напавшей на другое животное, можно привлечь к административной или гражданско-правовой ответственности. Это может быть как административный штраф за нарушение правил содержания животных, так и возмещение ущерба через суд, согласно ст.  1064 и 1079 Гражданского кодекса РФ. Животное у нас юридически считается имуществом, а деятельность, связанная с владением потенциально опасной собакой, может рассматриваться как источник повышенной опасности. В случае умышленных действий возможна и уголовная ответственность.

Попустительство в ситуации, когда собаки нападают на других животных, может привести к трагическим последствиям. Оно не только порождает страдания для пострадавших животных, но и создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Бездействие властей и отсутствие действенных мер ответственности для недобросовестных хозяев лишь усугубляют проблему, создавая прецедент безнаказанности и поощряя безответственное отношение к содержанию потенциально опасных животных.
