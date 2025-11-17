В столице Бурятии обновили переходы рядом с 17 образовательными учреждениями

В столице Бурятии в этом году обновили переходы рядом с 17 образовательными учреждениями. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.

Чтобы обезопасить пешеходов и упорядочить движение машин, специалисты установили мигающие светофоры, искусственные дорожные неровности, новые знаки, разметку и пешеходные ограждения.

Также появился новый светофор на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Павлова.

Кроме того, рабочие сделали дополнительные секции для пешеходов на светофоре на пересечении улиц Кабанской и Строителей и искусственные дорожные неровности на сложных участках: у школы № 4, на улице Гармаева, в микрорайоне Сосновый Бор, на улицах Ключевская, Краснодонская, Автотранспортная и других.

«Установим перильные ограждения у школ, вблизи остановки «Республиканская больница», в районе пешеходного перехода на улице Тобольская, 73, у дома 22 по улице Геологическая, на остановке «Зеленхоз» и на других улицах», - добавил Игорь Шутенков.