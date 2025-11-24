Общество 24.11.2025 в 16:13

В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»

Теперь все жалобы будут принимать через Госуслуги
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот
С 1 декабря в Улан-Удэ платформа «Активный горожанин» прекращает прием обращений. Как сообщили в мэрии, теперь все вопросы и предложения можно будет легко направлять через единый и удобный сервис — «Госуслуги. Решаем вместе». 

В мэрии отметили, что обращение через Госуслуги будет даже удобнее для горожан. 

«Теперь не нужно запоминать разные сайты и сервисы для решения городских вопросов. Все обращения собираются в одном надежном окне связи с властями. Вам гарантированы: быстрая обработка вашего сообщения, прозрачность (вы видите, на каком этапе находится рассмотрение вашего обращения) и удобное уведомление: весь ход решения и окончательный ответ приходят прямо в ваш личный кабинет на портале Госуслуг», - рассказали в городской администрации.

С 1 декабря при входе на сайт «Активный горожанин» надо будет найти на главной странице виджет «Госуслуги. Решаем вместе» и перейти по нему, чтобы оставить свое обращение. Виджет уже доступен на сайте, его можно опробовать уже сейчас. Также сообщить о проблеме или внести предложение по развитию Улан-Удэ можно напрямую в приложении или на портале Госуслуг в раздел «Решаем вместе».

Все обращения, которые поступили в «Активный горожанин» до 1 декабря, специалисты отработают до 1 марта 2026 года.
