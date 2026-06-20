В минобрнауки Бурятии прокомментировали ситуацию с передачей корпуса № 2 техникума строительства и городского хозяйства Байкальскому колледжу недропользования. Напомним, студенты выступили против такого решения, записав видеообращение.

В ведомстве заявили о полной сохранности прав учащихся и поэтапном проведении всех процедур. 18 июня глава министерства Валерий Поздняков провел личную встречу с коллективом учебного заведения.

«Образовательная организация – это не частная собственность, а государственная собственность, находящаяся в ведении субъекта РФ. Передача имущества – не спонтанное решение, а часть плановой работы по развитию системы среднего профессионального образования республики. При этом права обучающихся останутся под надежной защитой государства», - подчеркнули в министерстве.

Специалисты заверили, что ребята продолжат обучение по выбранным специальностям в полном объеме. Что касается общежития, то никто из проживающих студентов и сотрудников не будет выселен. «Все места сохраняются за теми, кто уже проживает на законных основаниях. Порядок заселения, оплаты и пользования комнатами остается неизменным», - говорится в официальном сообщении.

По итогам встречи была сформирована специальная инициативная группа, в которую вошли представители администрации и преподаватели техникума. Ее главная задача – обеспечить максимальную плавность переходного периода и не допустить сбоев в учебном процессе.

«Вся работа будет вестись поэтапно, с постоянной обратной связью от студентов. Нам очень важно, чтобы каждый из вас чувствовал себя услышанным и защищенным. Мы будем на связи и готовы отвечать на все возникающие вопросы», - заключили в минобрнауки Бурятии.