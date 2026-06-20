Общество 20.06.2026 в 08:22

В минобрнауки Бурятии прокомментировали ситуацию с передачей корпуса

В ведомстве заявили о полной сохранности прав учащихся
A- A+
Текст: Карина Перова
В минобрнауки Бурятии прокомментировали ситуацию с передачей корпуса
Фото: архив «Номер один»

В минобрнауки Бурятии прокомментировали ситуацию с передачей корпуса № 2 техникума строительства и городского хозяйства Байкальскому колледжу недропользования. Напомним, студенты выступили против такого решения, записав видеообращение.

В ведомстве заявили о полной сохранности прав учащихся и поэтапном проведении всех процедур. 18 июня глава министерства Валерий Поздняков провел личную встречу с коллективом учебного заведения.

«Образовательная организация – это не частная собственность, а государственная собственность, находящаяся в ведении субъекта РФ. Передача имущества – не спонтанное решение, а часть плановой работы по развитию системы среднего профессионального образования республики. При этом права обучающихся останутся под надежной защитой государства», - подчеркнули в министерстве.

Специалисты заверили, что ребята продолжат обучение по выбранным специальностям в полном объеме. Что касается общежития, то никто из проживающих студентов и сотрудников не будет выселен. «Все места сохраняются за теми, кто уже проживает на законных основаниях. Порядок заселения, оплаты и пользования комнатами остается неизменным», - говорится в официальном сообщении.

По итогам встречи была сформирована специальная инициативная группа, в которую вошли представители администрации и преподаватели техникума. Ее главная задача – обеспечить максимальную плавность переходного периода и не допустить сбоев в учебном процессе.

«Вся работа будет вестись поэтапно, с постоянной обратной связью от студентов. Нам очень важно, чтобы каждый из вас чувствовал себя услышанным и защищенным. Мы будем на связи и готовы отвечать на все возникающие вопросы», - заключили в минобрнауки Бурятии.

 

Теги
корпус передача техникум

Все новости

Мэр Иркутска заявил о критической ситуации с топливом в городе
20.06.2026 в 09:44
В Бурятии проценты по кредитам могут снизиться уже в ближайшую неделю
20.06.2026 в 09:38
В Улан-Удэ без горячей воды остаются еще 46 домов
20.06.2026 в 09:28
В Забайкалье ввели ограничения на заправку топливом
20.06.2026 в 09:21
В Бурятии бывший военный почти 20 лет ухаживает за целебным источником
20.06.2026 в 09:02
В минобрнауки Бурятии прокомментировали ситуацию с передачей корпуса
20.06.2026 в 08:22
Маркетплейсы выдавливают селлеров
20.06.2026 в 08:00
В Бурятии молодой ветеран СВО возрождает ферму
20.06.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 июня 2026 года
20.06.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 20 июня
20.06.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
Мэр Иркутска заявил о критической ситуации с топливом в городе
Произошел сбой в логистике поставок из-за нехватки бензина в стране
20.06.2026 в 09:44
В Улан-Удэ без горячей воды остаются еще 46 домов
20 июня пообещали подключить 17 из них
20.06.2026 в 09:28
В Забайкалье ввели ограничения на заправку топливом
В сети «БРК» ограничили покупку 30 литрами
20.06.2026 в 09:21
В Бурятии бывший военный почти 20 лет ухаживает за целебным источником
Мужчина приводит в порядок аршан в Онохой-Шибири
20.06.2026 в 09:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru