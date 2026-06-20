Общество 20.06.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 20 июня

6-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 20 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, реализовывать материальное и жизненное благополучие, торговать, заниматься земледелием, прочими «приумножающими» действиями.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; отдавать на сторону вещи и скот, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать и перевозить дома.

Стрижка волос: к ухудшению внешнего вида.

Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

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