Происшествия 19.06.2026 в 17:14

В Улан-Удэ обокрали тренера из Кемерово

Спортсмен остался без сумки, приехав на соревнования
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ обокрали тренера из Кемерово

26-летнего тренера из Кемеровской области, приехавшего в столицу Бурятии на соревнования накануне обокрали. На стадионе он ненадолго оставил без присмотра сумку, решив пробежаться, но, когда вернулся, ее там уже не было. Спортсмен обратился в местную полицию.

- Мужчина сообщил, что во время тренировки на стадионе одного из учебных заведений у него похитили спортивную сумку, оставленную возле брусьев на время пробежки. По горячим следам оперативникам установили и задержали подозреваемого, которым оказался 16-летний ранее судимый улан-удэнец, состоящий на учёте в ОВД, - рассказали в полиции республики.

В похищенной сумке была спортивная форма и наличность в сумме одной тысячи рублей. Деньги подросток сразу потратил, а вещи принес домой, чтобы позже продать. Похищенное уже изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

 

Теги
кража

Все новости

В степи в Бурятии возводят сцену с баранами из лиственницы
19.06.2026 в 17:39
В Монголии отметят всемирный день лошади
19.06.2026 в 17:31
В Улан-Удэ обокрали тренера из Кемерово
19.06.2026 в 17:14
В Улан-Удэ продлили срок содержания в СИЗО организаторам похода на Мунку-Сардык
19.06.2026 в 17:00
В Улан-Удэ свыше 60 домов остаются без горячей воды
19.06.2026 в 16:37
Мойдодыр дорого обошелся Индире Шагдаровой
19.06.2026 в 16:29
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для регулирования численности баклана
19.06.2026 в 16:08
Ближайшие летние выходные придут в Бурятию с мокрым снегом
19.06.2026 в 15:45
В Улан-Удэ тестируют новый «Волгабас» среднего класса
19.06.2026 в 15:40
Аварийность с участием мотоциклистов в Бурятии выросла на 6%
19.06.2026 в 15:13
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
На трассе в Бурятии столкнулись две фуры
Пострадал один человек
19.06.2026 в 10:05
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре
Дом загорелся из-за короткого замыкания
19.06.2026 в 09:11
В Улан-Удэ труба дорожного ограждения насквозь проткнула пассажира иномарки
Виновник смертельного ДТП отправился в колонию-поселение
18.06.2026 в 15:06
Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
Сейчас мужчина проходит лечение в инфекционной больнице
18.06.2026 в 13:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru