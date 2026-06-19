В Улан-Удэ обокрали тренера из Кемерово

26-летнего тренера из Кемеровской области, приехавшего в столицу Бурятии на соревнования накануне обокрали. На стадионе он ненадолго оставил без присмотра сумку, решив пробежаться, но, когда вернулся, ее там уже не было. Спортсмен обратился в местную полицию.

- Мужчина сообщил, что во время тренировки на стадионе одного из учебных заведений у него похитили спортивную сумку, оставленную возле брусьев на время пробежки. По горячим следам оперативникам установили и задержали подозреваемого, которым оказался 16-летний ранее судимый улан-удэнец, состоящий на учёте в ОВД, - рассказали в полиции республики.

В похищенной сумке была спортивная форма и наличность в сумме одной тысячи рублей. Деньги подросток сразу потратил, а вещи принес домой, чтобы позже продать. Похищенное уже изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ