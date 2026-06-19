В Монголии отметят всемирный день лошади

В культуре бурят и монголов лошадь - не просто животное. Она - верный друг, мудрый советчик, шаманский посредник и основа выживания в бескрайних степях. Монголия готовится к масштабному празднованию Всемирного дня лошади, которое пройдет с 11 по 13 июля 2026 года с участием государств-соавторов соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций. В Бурятии тоже есть праздник, связанный с лошадью, день табунщика, который отмечают 23 мая.

Небесный скакун

В июле этого года 56 стран отметят первый Всемирный день лошади. Для бурят-монгольских народов этот праздник станет не просто событием, а признанием того, что составляло суть их цивилизации тысячелетиями. Здесь лошадь никогда не была лишь тягловой силой или источником мяса.

«В жизненном пространстве кочевников лошадь играла ключевую роль, сопровождая человека с раннего детства и до глубокой старости. Ее ласково называли эрдэни - «драгоценностью», — отмечается в исследовании Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

Этот статус закреплен даже в языке. Общемонгольское название лошади — «морин» - стало архетипом, а в бурятском языке существует десятки терминов для обозначения лошади в зависимости от возраста, масти и предназначения: «азарга» (жеребец), «гүүн» (кобылица), «даага» (лончак), «хүлэг» (аргамак).

Особое отношение к лошади уходит корнями в мифологию. В бурятском героическом эпосе богатырский конь имеет небесное происхождение и наделен удивительной способностью мыслить, говорить и давать мудрые советы своему хозяину. Он - не просто транспорт, а боевой товарищ и спаситель.

Священное отношение к коню материализовалось даже в предметах быта. У бурят наряду с обычными коновязями существовали особые ритуальные столбы — «сэргэ».

Считалось, что от них зависело счастье дома. К верхней зарубке такого столба, по поверьям, привязывали своих невидимых коней духи и божества, присутствовавшие на торжестве, в то время как простые смертные привязывали лошадей к нижней. Проезжая мимо «сэргэ», буряты обязательно останавливались, произносили молитву и оставляли подношения. Именно с установки коновязного столба начиналась сакрализация пространства вокруг нового жилища.

Лошадь была центром материальной и духовной жизни. Конский волос служил оберегом от злых духов — им огораживали юрты, чтобы защитить новорожденных, и изготавливали струны для легендарного музыкального инструмента «моринхура» (от «морин» — «лошадь» и «хур» — «инструмент»).

Согласно красивой легенде, первый «моринхур» был создан скорбящим всадником из останков его погибшего любимого коня: гриф инструмента увенчала резная голова лошади, а струны были сделаны из ее хвоста. Даже у Чингисхана, гласит предание, был свой «золотой хур».

Кобылье молоко — кумыс — считалось не просто любимым напитком, но и лечебным средством. В традиционной медицине монгольских народов конские части тела и продукты обладали магической силой изгонять болезни.

Практическая ценность лошади была колоссальной. Именно коневодство обеспечивало кочевникам свободу перемещения на огромные расстояния, позволяло вести войны и охотиться. Исторически сложилось, что бурятская лошадь - выносливое, неприхотливое животное, способное выживать при тебенёвке (добыче корма из-под снега) в суровые зимы.

Бурятия берет курс на развитие продуктивного коневодства, возрождая День табунщика. Для бурят-монгольского народа лошадь остается живым символом свободы, верности и неразрывной связи с вечным синим небом.

10 тысяч всадников

Монголия готовится принять гостей со всего мира. С 11 по 13 июля 2026 года в местности Хой долоон худаг, что неподалеку от Улан-Батора, развернется масштабное действо, приуроченное к Всемирному дню лошади.

Напомним, что резолюция об учреждении этого дня была принята 3 июня 2025 года на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Документ поддержали 56 стран, включая Россию, Германию, Бразилию и Китай, которые и направят свои делегации в степь.

В документе подчеркивается значимость лошадей для истории и современности, а также выражается призыв к бережному отношению к культурному наследию коневодства и кочевых традиций.

Кульминацией праздника в июле станет конный парад. Ожидается, что в нем примут участие 10 тысяч всадников в национальных костюмах. Программа, помимо торжественных церемоний и спортивных состязаний, включает научные конференции по сохранению коневодства, сеансы иппотерапии и выставки традиционной кочевой культуры.

По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в мире проживает примерно 57 миллионов домашних лошадей. К сожалению, численность этих животных снижается в последние годы из-за развития технологий, изменений в экономике, климатических условий и окружающей среды, а также трансформации образа жизни людей и прочих факторов. Интерес к коневодству также уменьшается. В самой Монголии насчитывается более 5 миллионов лошадей, что превышает население страны.

День табунщика

Согласно последней сельскохозяйственной переписи, которая прошла пять лет назад, на территории Бурятии в сельскохозяйственных кооперациях, крестьянско-фермерских, личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах числится больше 60 тысяч голов лошадей.

Лидером по поголовью лошадей, согласно статистическим данным является Закаменский район, на втором месте Еравнинский район, на третьем месте расположится Кижингинский район.

Если масштабный праздник в Монголии - это дань уважения глобальной роли лошади, но и в Бурятии, где кочевые традиции исторически сильны, не оставляют эту тему без внимания. 23 мая в селе Ульдурга Еравнинского района прошел республиканский День табунщика.

Этот праздник стал первым за последние пять лет, прерванная ковидом традиция наконец возобновилась. В этом году он был приурочен к Году единства народов России. Праздник собрал более 1000 гостей и участников, а призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей. На ипподром съехались 13 команд, гости из Монголии, Тывы и Забайкальского края. Своих представителей выставили почти все коневодческие хозяйства Бурятии. Соревновались в шести видах: ловля арканом, скоростное седлание, стрельба из лука на скаку и другие.

«Сельское хозяйство нужно развивать, продовольственная безопасность на сегодня очень важное направление. В связи с этим было принято решение проводить День табунщика ежегодно», - прокомментировал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

Программа Дня табунщика оказалась насыщенной не меньше столичного монгольского праздника. Самым трогательным и веселым моментом стал конкурс «Даага дэллээн», где участники на время стригли гривы и хвосты годовалым жеребятам. Вторая половина дня ознаменовалась грандиозными конными скачками - 14 заездов открыли летний сезон 2026 года.

Утвержденный в прошлом году день лошади в Монголии стал для них одним из значимым событием года, что позволила увеличить поток туристов. Это мероприятие также направлено на привлечение внимания международного сообщества к важности лошадей и необходимости их сохранения. В культуре кочевых народов лошадь считается одной из пяти основных драгоценностей.