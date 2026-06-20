В Бурятии бывший военный почти 20 лет ухаживает за целебным источником

В Бурятии бывший военный, служивший в Заиграево, уже около двадцати лет приводит в порядок целебный источник в Онохой-Шибири. Сегодня Михаил проживает в Улан-Удэ, а в Онохое у него расположен дачный домик.

Мужчина регулярно приезжает на аршан за полезной для здоровья водой. И при этом не только наполняет канистры, но и очищает колодцы от ила, мусора, риса, дорожной грязи и прочего.

Михаил сетует и на то, что люди, не задумываясь, бросают монеты, которые окисляются в источнике и портят воду. Для монет ему пришлось установить на территории аршана специальную емкость, но эта мера популярностью у туристов не пользуется. Говорит, даже недавно установленный субурган для специальных подношений не помогает решить проблему.