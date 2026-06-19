В степи в Бурятии возводят сцену с баранами из лиственницы

В Боргойской степи, в местности Атаган Булаг в Джидинском районе Бурятии начали сооружать сцену из лиственницы. В том числе мастера вырезали украшения в виде баранов.

Сцена откроется завтра, 20 июня, на 4-м международном гастрономическом фестивале «Боргойская баранина» (0+).

«Это, пожалуй, самая монументальная деревянная сцена в Бурятии. Похоже, по размерам она превосходит сцену Даши Намдакова в этно-парке «Тужи» в Забайкальском крае», - заявили организаторы мероприятия.

Напомним, официальное открытие фестиваля намечено на 12:30.