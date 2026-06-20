В Бурятии молодой ветеран СВО возрождает ферму

- Воевал на изюмском направлении, под Киевом, на южнодонецком. Начинал в звании сержанта, был командиром отделения. Затем мне присвоили звание младшего лейтенанта, стал командиром взвода. С личным составом выполняли разведывательные и штурмовые задачи, - вспоминает боец.





- Когда побывал в аду, приезжаешь домой, ухаживаешь за животными, то начинаешь понимать, насколько ценна жизнь. Трудно забыть то, что было там. Видел много смертей. Но благодаря любимому делу начал потихоньку забывать... Когда только вернулся домой, у меня были страшные сны. Снилась война, я кричал во сне. Жена была в отчаянии. Она даже боялась оставаться ночью со мной. Я посещал те места, где любил бывать в детстве: ходил в лес, подолгу сидел у реки. И так потихоньку вернулся к обычной жизни, - делится Михаил опытом возвращения к мирной жизни.





«Где родился, там и пригодился» - такой девиз у Михаила Жаркого. Ему 26 лет, но о нем уже можно писать книги. Михаил - отец двоих сыновей, ветеран СВО, молодой фермер и начинающий блогер. Сейчас он возрождает ферму на малой родине в селе Хутор Кяхтинского района. Воодушевляющую историю человека, которого не сломило тяжелое ранение, читайте в «Номер один».История Михаила — это не просто биография бойца, это рассказ о настоящей любви и силе духа. Со своей супругой Натальей он познакомился, как водится в деревнях, на сельской дискотеке. Тогда, еще до всех испытаний, все закружилось у них в танце, да так и не отпускает до сих пор. Сейчас Наталья — его надежный тыл, мать их двоих сыновей, которым четыре и пять лет. Мальчишки — главная гордость и стимул отца.Профессия Михаила была предопределена самой судьбой. Как и его родители, он стал защитником Родины. Отец нашего героя прослужил 25 лет в пограничных войсках, мама в армии - девять.- В детстве я так не любил ходить в садик. На заставе с родителями было куда интереснее, - с улыбкой вспоминает наш собеседник.После окончания школы Михаил пошел учиться вождению в местный ДОСААФ. В 18-й день рождения парня забрали в армию. Отслужив срочную службу, Михаил подписал контракт и связал свою жизнь с защитой Отечества.На спецоперации находился с первых дней.На выполнении боевых задач Михаил не раз получал мелкие осколочные ранения рук и ног. Но на них наш земляк почти не обращал внимания. Пока 8 марта возле Кременчуга рядом с Михаилом не разорвался «Хаймарс».- Я находился в лесополосе, но от взрывной волны улетел в поле. Лежал и не мог пошевелиться, все отбило ударной волной. В глазах была пелена. И не понимал, жив ли еще или умираю. В тот момент размышлял о том, что в моей жизни все идет очень быстро. В школу я пошел в пять лет, на права сдал в 17, в армию меня забрали в день рождения, женился рано, дети тоже появились рано. Лежал и думал, что и умереть могу тоже рано. Но я выжил. И словно родился заново, - вспоминает минуты между жизнью и смертью Михаил Жаркой.Сослуживцы заметили раненого командира и эвакуировали его. Сначала наш земляк попал в полевой госпиталь, затем его отвезли в Мариуполь, потом в Ростов-на-Дону. Занимались исцелением Михаила и в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.Травма у Михаила была серьезная - проникающее ранение головного мозга.- Входное отверстие ранения есть, а выходного нет. Осколок вошел в височную долю в правой части головы и застрял там. Сейчас там так и сидит. Если начать его доставать, может что-нибудь произойти, - объясняет военный.Тяжелейшее ранение, полученное в зоне СВО, могло стоить Михаилу жизни, но благодаря мастерству врачей и молитвам близких парню удалось встать на ноги.Восстановился боец быстро, за полтора месяца, был комиссован и вернулся на родину в Бурятию. Еще до ранения купил двух коров, склад для хранения кормов. Позже на выплату, полученную за ранение, приобрел трактор. Хозяйство держалось на родителях – Борисе и Валентине. Оправившись после ранения, Михаил решил расширяться.- Стараюсь поднять свою родную деревню. Обрабатываем потихонечку. Купил новый трактор. Сейчас у нас 40 голов скота (бычков и телочек) и 20 лошадей. Наша заимка находится неподалеку от села Хутор. Раньше здесь были колхозные угодья, но после развала СССР все разрушилось. Восстанавливаем место всей семьей. Начинать пришлось практически с нуля. Заросшие поля, полуразрушенные загоны…У нас в хозяйстве, как в армии, все по расписанию: завтрак, обед, ужин и водопой. Подъем в 6:00, дойка коров. В 8:00 выгоняем на пастбище. Это, можно сказать, мой личный состав. Дисциплина, которая была в армии, очень помогает. Это такой же фронт, только тут борешься с погодой, с поломками, с нехваткой времени. Но здесь ты создаешь жизнь, - говорит Михаил, рассказывая о своих «подопечных».Наш собеседник говорит, что работа на земле, с животными помогла ему успокоиться, привести в порядок мысли и вернуться в мирную жизнь не только физически, но и душевно.Михаил не только молодой фермер, но и блогер. Он с удовольствием делится тонкостями ведения хозяйства с подписчиками. Инициатором создания блога стала супруга Михаила. Его контент — словно глоток свежего воздуха в лентах социальных сетей, переполненных глянцем и фальшью. Здесь нет постановочных кадров и продуманных сценариев. Зато есть честная правда сельской жизни.Вот он на рассвете запускает трактор. Вот его сыновья-погодки помогают отцу поить телят. Вот вечерняя дойка, а за кадром — бескрайняя кяхтинская степь, окрашенная алым закатом.Особую ценность его блогу придает обратная связь. Михаила смотрят такие же ветераны, которые также ищут себя на «гражданке». Для многих он стал не просто знакомым, а незримым наставником, доказывающим, что посттравматический синдром лечится не только у психолога, но и работой на свежем воздухе, ответственностью за живых существ и любовью близких.Подписчиков пока немного. Но зато есть два сына, растущее стадо и возрождающаяся ферма. А это настоящий капитал, который не обесценится никогда.- Мне нравится этим заниматься. Это не просто бизнес. Это моя любовь, можно сказать. Если не будешь это любить, у тебя ничего не получится. Нужно искренне этим заниматься, - убежден фермер.Казалось бы, и хозяйство растет, и жизнь налаживается, но есть одна острая проблема, которая в XXI веке выглядит дикостью. В доме и во всем фермерском подворье семьи Жаркой нет света.- Генератор, конечно, спасает, но солярка сегодня дорогая. Очень тяжело и нам, и детям, — делится бытовой проблемой молодой фермер.Михаил говорит, что давно подавал заявку на подключение, но семья продолжает жить без света.- Генератор зимой замерзает, нужно его отогревать… Сейчас пользуемся солнечными панелями, - объясняет наш собеседник.Ближайшая цель - получить государственный грант «Агромотиватор».- Если дадут грант, развернусь по-настоящему. Хочу увеличить поголовье, поставить современные ангары для скота, ну и, конечно, провести в дом свет. Мечтаю, чтобы мои сыновья гордились отцом и видели, что в деревне жить можно и прибыльно, — делится планами Михаил Жаркой.Недавно Михаил и Наталья приняли участие в съемках передачи «Малахов», посвященной новым фермерам России.- Сначала съемочная группа приезжала к нам в село, отсняли весь материал. Потом мы с женой поехали на передачу и провели в Москве четыре дня. Очень рад, что меня заметили и позвали принять участие в передаче, - говорит наш собеседник.Судьба Михаила Жаркого — это история о том, что настоящий мужчина остается воином всегда. Не важно, на поле боя или в мирной жизни. Он вернулся, чтобы жить, любить и работать. И пусть пока в розетках нет напряжения, но в сердцах этой семьи горит самый яркий свет — свет надежды и любви к родной земле.Фото: скриншоты видео, предоставлено М. Жаркой