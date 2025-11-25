Общество 25.11.2025 в 09:34

С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков

Суд установил, что Илья Клигман незаконно вывел активы финансового учреждения
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
24 ноября Арбитражный суд Бурятии принял решение о взыскании убытков в размере более 1,59 млрд рублей с бывшего бенефициара «БайкалБанка» Ильи Клигмана. Основанием для привлечения его к ответственности послужил незаконный вывод активов из банка, сообщает пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным АСВ, Клигман также являлся бенефициаром еще 10 банков, в числе которых «Арксбанк», «ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Невский банк», «Агросоюз» и другие.

В 2022 году суд также привлек бывших председателей правления «БайкалБанка» Вадима Егорова и Виталия Авдеева к субсидиарной ответственности. Ее прогнозируемый размер составляет 5,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.

Напомним, в 2016 году Банк России отозвал у «БайкалБанка» лицензию на осуществление банковских операций, после чего финансовое учреждение обанкротилось, а в отношении его руководителей были возбуждены уголовные дела.
