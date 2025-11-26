Семейная ферма как формула успеха

- Особой популярностью пользуются наши фермерские йогурты. Если честно, мы этого даже не ожидали, так как на рынке сейчас большое разнообразие йогуртов. Не отстает в спросе и кефир. Бурятские кисломолочные напитки недавно начали выпускать, пока народ привыкает, пробует. Ну а молоко, сливки, творог и масло – это основные продукты, поэтому спрос на них всегда, – отмечает Максим Подпругин.





В Бурятии, где молочное животноводство испокон веков было основой жизни, создать успешный перерабатывающий кооператив – задача не из легких. Но именно это удалось сделать СПОК «Ойхан», который сумел объединить фермерские хозяйства и вывести на рынок линейку натуральной молочной продукции под единым брендом. От фермы до магазинной полки – здесь выстроили полный цикл, где главными ценностями стали качество сырья и сплоченность людей. И теперь продукция кооператива служит для покупателей гарантией того, что в каждой упаковке не только польза фермерского молока, но и сила семейных традиций, бережно сохраненная для будущих поколений.История кооператива «Ойхан» – это классическая сага о преемственности поколений, где уважение к традициям органично сочетается с современными бизнес-подходами. Все началось с небольшого хозяйства родителей основателя - Олега Максимовича и Аграфены Георгиевны Подпругиных, которые после распада СССР остались жить в Заиграевском районе, держали скот и обрабатывали огород. В советское время они работали ветеринарами в колхозах, совхозах, и их профессиональный опыт стал бесценным капиталом для будущего предприятия.- 11 лет назад я вернулся на родину, чтобы помочь родителям с хозяйством. Вложены не столько силы и энергия, сколько материальных средств. И это постоянное вложение, – вспоминает председатель кооператива, кандидат экономических наук Максим Подпругин.Именно он, бросив карьеру, вместе с супругой решил вдохнуть новую жизнь в семейное дело. Начинали, как и многие фермеры, с продажи молока, сливок и творога, возя продукцию в город и наладив доставку на дом. Однако быстро стало ясно: без собственной переработки и узнаваемого бренда развитие упрется в потолок. Местные жители охотно покупали натуральную продукцию, но выйти на полки крупных магазинов без сертифицированного производства было невозможно.Пять лет назад была создана структура, которая и дала тот самый толчок – перерабатывающий снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ойхан». Участие в гранте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ позволило совершить качественный скачок: на выделенные средства был приобретен модульный молочный цех и специализированная техника. Так семейная ферма превратилась в серьезное предприятие, объединившее 15 фермерских хозяйств Заиграевского района.Сегодня ассортимент «Ойхана» – это полноценная молочная линейка, которая может удовлетворить самый взыскательный вкус. Кооператив производит молоко, сливки, сметану, масло, творог, кефир, а также питьевые и десертные йогурты с различными вкусами. Особой гордостью стали национальные бурятские напитки – «Хурэнгэ» и «Аарса», которые предприятие недавно начало выпускать, постепенно приучая к ним покупателей и возрождая интерес к традиционной кухне.Главный принцип производства – абсолютная натуральность. Вся продукция изготавливается из молока фермерских хозяйств – членов кооператива, без консервантов и искусственных ароматизаторов. Но за простотой итогового продукта стоит титанический труд и многоуровневый контроль. Каждую партию сырья проверяют в лаборатории, отслеживая не только жирность, но и микробиологические показатели. Это позволяет сохранять стабильно высокое качество готовой продукции, которое оценили уже не только местные покупатели, но и крупные торговые сети республики.Молочное производство, как известно, – процесс без права на ошибку. Продукт скоропортящийся, и любое отклонение от технологии может привести к потерям. Для небольшого кооператива это становится настоящим испытанием на прочность.- Сложность практически в каждом шаге производства. Ведь молочная продукция – быстропортящийся продукт, поэтому необходимо быстро все приготовить и доставить. Контроль качества должен быть на каждом этапе производства. Проводится огромная работа, чтобы продукция оказалась на полке магазина, – констатирует председатель кооператива.Цепочка выглядит так: забор молока у фермеров, срочная доставка, лабораторный анализ в ветстанции, само производство, а затем целый комплекс операций по маркировке через системы «Меркурий» и «Честный знак». И все это с неукоснительным соблюдением температурного режима. Особую сложность представляет логистика – нужно успеть не только собрать молоко с разных ферм, но и оперативно доставить готовую продукцию в магазины, пока она не потеряла свежесть.- Вначале было сложно разобраться в маркировке, сейчас мы справляемся с этой задачей. Основной вопрос, конечно, остается кадровый. Нагрузка огромная в этом деле. Дефицит кадров влияет на дальнейшую деятельность, – признается Максим Подпругин.Для обеспечения стабильно высокого качества пришлось пригласить опытного технолога из Хабаровска, который поставил все процессы и обучил местный персонал. Сегодня на предприятии работает 15 человек, большинство из которых – местные жители. Для района это не только дополнительные рабочие места, но и возможность перенять уникальный опыт современной молочной переработки.Успех «Ойхана» зиждется на трех китах. Первый и главный – семейная поддержка.- В нашем деле, конечно же, помогают в первую очередь родные и близкие. Фермерство, я так думаю, прежде всего, это семейный труд, – убежден Максим. Родители до сих пор участвуют в жизни кооператива, делясь своим многолетним опытом работы с животными. Их знания в области ветеринарии помогают поддерживать здоровье поголовья и качество исходного сырья.Второй ключевой элемент – сама модель кооперации.- Кооператив состоит из 15 членов: это крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и с личным подсобным хозяйством. Это своего рода огромная семья. Поэтому сплоченность, доверие и взаимопонимание в кооперативе – одни из ключевых моментов в работе.Объединение производителей позволило не только стабилизировать поставки молока, но и договориться о единых стандартах качества.Третий фактор – точечная и реальная поддержка от государства. Предприятие отмечает позитивные изменения в работе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ.- В последнее время, с приходом нового министра... начали уделять внимание перерабатывающим предприятиям молочного направления. У нас теперь стали спрашивать, как вам помочь, что нужно. И слова не остаются просто словами. Компенсируют наши затраты на покупку техники, оборудования и коров.Значительную помощь оказали и другие институты развития.- Благодаря центру «Мой бизнес» мы получили декларацию на все виды продукции, что дало сэкономить 95% от реальной стоимости, – приводит пример Максим Подпругин. Отдельно он выделяет Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации РБ, выдающий льготные займы, и Фонд поддержки малого предпринимательства.При этом бизнес видит и точки для совершенствования мер поддержки. Например, субсидии на переработку молока сегодня трудно получить, так как необходимо принимать сырье как минимум у семи фермеров.- Правильно, думаю, считать не количество фермеров, у кого принял молоко, а его количество, переработанное за год. Так как основная оценка эффективности – это результат производства и реализации готовой продукции, а не количество договоров с поставщиками молока, – предлагает руководитель.Планы у «Ойхана», как у настоящего семейного предприятия, далекоидущие, но конкретные. Это помощь членам кооператива в строительстве современных ферм и коровников, расширение заготовки кормов и увеличение посевных площадей. Предприятие активно развивает собственное кормопроизводство, понимая, что качество молока начинается с питания животных.- Молочное производство в Бурятии остается одним из проблемных направлений сельского хозяйства. Сельхозкооперативов по переработке молока в Бурятии – единицы, – констатирует Максим Подпругин. При этом он отмечает, что в условиях экономической нестабильности особенно важен зарубежный опыт, когда вместо одного градообразующего предприятия эффективнее поддерживать несколько перерабатывающих кооперативов.Именно поэтому успех «Ойхана» – это не просто история отдельного бизнеса. Это практический пример того, как можно возрождать отрасль, опираясь на кооперацию, государственную поддержку и, что самое главное, на силу семейных уз и верность земле, которая взрастила.Фото: М. Подпругина