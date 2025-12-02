Общество 02.12.2025 в 06:00
Жители Бурятии массово бронируют новогодние туры в Таиланд
Отдых в тропиках оказался выгоднее, чем внутри России
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии, уставшие от холодов, массово бронируют новогодние туры в Таиланд. По словам туроператоров, на такой всплеск спроса повлияли два ключевых фактора - начало высокого сухого сезона в королевстве и аномально низкий курс доллара. Благодаря этому отдых в тропиках оказался не только привлекательнее, но и выгоднее, чем внутри России.
Новый год под пальмой
- В последний раз ездила в Паттайю еще до пандемии, но потом как-то не получалось. А сейчас подумала, что надо поехать на Новый год в Таиланд, потому что, чем глядеть на серость и холод, хочется погреться на море, - рассказывает туристка Татьяна. Путешествие стало возможным благодаря тому, что она больше года откладывала деньги, а также из-за аномально высокого курса рубля. Благодаря действиям Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля для сдерживания инфляции доллары для своей поездки женщина смогла приобрести недорого, почти как в докризисные времена.
Год назад рубль штурмовал отметку в 110 - 115 рублей за доллар, однако уже больше полугода его курс стабилизировался в районе 80. Туристка все это время пристально следила за валютными колебаниями и в те дни, когда доллар опускался ниже 80 рублей, направлялась на Центральный рынок Улан-Удэ, чтобы по выгодной цене пополнить свои валютные запасы.
- Туры заметно подешевели, сейчас можно отдохнуть на Новый год в Таиланде и Вьетнаме примерно за 90 тыс. рублей, годом ранее меньше 110 тысяч не было предложений, - объясняет курсовую разницу улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.
При этом она отметила, что стоимость туров теперь часто рассчитывают в евро, который дороже доллара (в среднем 92 - 93 рубля за евро). Но поскольку год назад евро также стоил больше 110 рублей, экономия для туристов при покупке валюты остается существенной.
Все туры распроданы
Как отмечают туроператоры, спрос на зарубежный отдых в этом году полностью оправдал их ожидания. Ярким примером стал ажиотаж среди жителей Бурятии в начале ноября, когда были распроданы все туры на остров Хайнань. Популярности направления способствовали прямые еженедельные рейсы из Улан-Удэ, которые с октября запустила монгольская авиакомпания «Хунну Эйр».
- Были сомнения, что рейс окупится, но спрос оказался ошеломительным, - делятся туроператоры. Успех закономерен, ведь значительную часть туров бронируют семьи, и возможность долететь до тропического острова прямым рейсом стала для них настоящим подарком.
Тем не менее традиционные направления - Таиланд и Вьетнам - пока находятся вне конкуренции. Главным их преимуществом остается доступность: отдых там, включая питание и шопинг, обходится значительно дешевле, чем в Китае.
Экономическое преимущество Таиланда и Вьетнама становится очевидным при сравнении уровня доходов местных жителей. Если, по некоторым оценкам, средняя зарплата в Китае приближается к 1 200 долларам, то в Таиланде этот показатель составляет 600 - 900 долларов, а во Вьетнаме – 300 - 600 долларов в месяц. Эта разница напрямую влияет на стоимость жизни и, как следствие, на цены для туристов. Таким образом, отдых в Таиланде и особенно во Вьетнаме обходится как минимум в два раза дешевле, чем в стремительно дорожающем Китае.
Российских туристов привлекает в Таиланде не только пляжный отдых и тропическая природа, но и самобытная культура, разнообразная уличная еда и доступные цены. Кроме того, большой популярностью пользуются спа-процедуры, йога-ретриты, а также активные виды отдыха: каякинг, дайвинг и пешие походы по джунглям.
Как отмечают туроператоры, рост спроса на зарубежный отдых побудил российские авиакомпании увеличить количество рейсов из Иркутска в Таиланд в зимнем сезоне. По сравнению с прошлым годом, выставлено как минимум на 20% больше бортов, как чартерных, так и регулярных. В декабре рейсы будут выполняться во все основные курортные направления страны.
Кроме того, с октября авиакомпания IRAERO запустила прямые рейсы из Иркутска на филиппинский остров Боракай. Несмотря на это, Филиппины пока не пользуются особым спросом у туристов из-за сложной логистики - долгая дорога от аэропорта до курортной зоны.
Застрахован – значит защищен
Туроператоры, как правило, включают страховку в пакет каждого туриста. Однако тем, кто путешествует самостоятельно, эксперты настоятельно рекомендуют оформить отдельную медицинскую страховку для поездки в Таиланд с покрытием не менее 50 000 долларов США. Медицинская помощь в королевстве платная, а услуги международных клиник могут быть крайне дорогими.
Хотя страховой полис не проверяют при безвизовом въезде, его отсутствие сопряжено с высокими рисками. Наличие страховки гарантирует, что в случае болезни или несчастного случая расходы возьмет на себя страховая компания, а долгожданный отпуск не обернется серьезными финансовыми проблемами.
В целом сегодняшний уровень цен на турпутевки вряд ли останется прежним в 2026 году. Многие финансовые аналитики прогнозируют, что укрепление рубля - временное явление, указывая на отсутствие объективных причин для поддержания его текущего курса. В случае девальвации отдых за границей может стать значительно дороже.
