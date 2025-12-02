Жители Бурятии массово бронируют новогодние туры в Таиланд

Жители Бурятии, уставшие от холодов, массово бронируют новогодние туры в Таиланд. По словам туроператоров, на такой всплеск спроса повлияли два ключевых фактора - начало высокого сухого сезона в королевстве и аномально низкий курс доллара. Благодаря этому отдых в тропиках оказался не только привлекательнее, но и выгоднее, чем внутри России.- В последний раз ездила в Паттайю еще до пандемии, но потом как-то не получалось. А сейчас подумала, что надо поехать на Новый год в Таиланд, потому что, чем глядеть на серость и холод, хочется погреться на море, - рассказывает туристка Татьяна. Путешествие стало возможным благодаря тому, что она больше года откладывала деньги, а также из-за аномально высокого курса рубля. Благодаря действиям Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля для сдерживания инфляции доллары для своей поездки женщина смогла приобрести недорого, почти как в докризисные времена.Год назад рубль штурмовал отметку в 110 - 115 рублей за доллар, однако уже больше полугода его курс стабилизировался в районе 80. Туристка все это время пристально следила за валютными колебаниями и в те дни, когда доллар опускался ниже 80 рублей, направлялась на Центральный рынок Улан-Удэ, чтобы по выгодной цене пополнить свои валютные запасы.- Туры заметно подешевели, сейчас можно отдохнуть на Новый год в Таиланде и Вьетнаме примерно за 90 тыс. рублей, годом ранее меньше 110 тысяч не было предложений, - объясняет курсовую разницу улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.При этом она отметила, что стоимость туров теперь часто рассчитывают в евро, который дороже доллара (в среднем 92 - 93 рубля за евро). Но поскольку год назад евро также стоил больше 110 рублей, экономия для туристов при покупке валюты остается существенной.Как отмечают туроператоры, спрос на зарубежный отдых в этом году полностью оправдал их ожидания. Ярким примером стал ажиотаж среди жителей Бурятии в начале ноября, когда были распроданы все туры на остров Хайнань. Популярности направления способствовали прямые еженедельные рейсы из Улан-Удэ, которые с октября запустила монгольская авиакомпания «Хунну Эйр».- Были сомнения, что рейс окупится, но спрос оказался ошеломительным, - делятся туроператоры. Успех закономерен, ведь значительную часть туров бронируют семьи, и возможность долететь до тропического острова прямым рейсом стала для них настоящим подарком.Тем не менее традиционные направления - Таиланд и Вьетнам - пока находятся вне конкуренции. Главным их преимуществом остается доступность: отдых там, включая питание и шопинг, обходится значительно дешевле, чем в Китае.Экономическое преимущество Таиланда и Вьетнама становится очевидным при сравнении уровня доходов местных жителей. Если, по некоторым оценкам, средняя зарплата в Китае приближается к 1 200 долларам, то в Таиланде этот показатель составляет 600 - 900 долларов, а во Вьетнаме – 300 - 600 долларов в месяц. Эта разница напрямую влияет на стоимость жизни и, как следствие, на цены для туристов. Таким образом, отдых в Таиланде и особенно во Вьетнаме обходится как минимум в два раза дешевле, чем в стремительно дорожающем Китае.Российских туристов привлекает в Таиланде не только пляжный отдых и тропическая природа, но и самобытная культура, разнообразная уличная еда и доступные цены. Кроме того, большой популярностью пользуются спа-процедуры, йога-ретриты, а также активные виды отдыха: каякинг, дайвинг и пешие походы по джунглям.Как отмечают туроператоры, рост спроса на зарубежный отдых побудил российские авиакомпании увеличить количество рейсов из Иркутска в Таиланд в зимнем сезоне. По сравнению с прошлым годом, выставлено как минимум на 20% больше бортов, как чартерных, так и регулярных. В декабре рейсы будут выполняться во все основные курортные направления страны.Кроме того, с октября авиакомпания IRAERO запустила прямые рейсы из Иркутска на филиппинский остров Боракай. Несмотря на это, Филиппины пока не пользуются особым спросом у туристов из-за сложной логистики - долгая дорога от аэропорта до курортной зоны.Туроператоры, как правило, включают страховку в пакет каждого туриста. Однако тем, кто путешествует самостоятельно, эксперты настоятельно рекомендуют оформить отдельную медицинскую страховку для поездки в Таиланд с покрытием не менее 50 000 долларов США. Медицинская помощь в королевстве платная, а услуги международных клиник могут быть крайне дорогими.Хотя страховой полис не проверяют при безвизовом въезде, его отсутствие сопряжено с высокими рисками. Наличие страховки гарантирует, что в случае болезни или несчастного случая расходы возьмет на себя страховая компания, а долгожданный отпуск не обернется серьезными финансовыми проблемами.В целом сегодняшний уровень цен на турпутевки вряд ли останется прежним в 2026 году. Многие финансовые аналитики прогнозируют, что укрепление рубля - временное явление, указывая на отсутствие объективных причин для поддержания его текущего курса. В случае девальвации отдых за границей может стать значительно дороже.