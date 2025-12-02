В Улан-Удэ построят центр реабилитации для тяжелораненых бойцов СВО

В Улан-Удэ будет построен современный реабилитационный центр для бойцов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в высокотехнологичном протезировании. Соответствующее соглашение было подписано вчера в Совете Федерации при участии спикера Валентины Матвиенко, генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова и заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.Как сообщил глава Бурятии, при поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева за счёт Дальневосточной президентской субсидии республика уже получила финансирование на строительство такого центра.«На 2026 год нам выделено 217 миллионов рублей. Мы построим здание и подготовим необходимую инфраструктуру. А всё оснащение центр получит напрямую от ЦИТО при поддержке «Ростеха»: современное оборудование, тренажёры, системы для протезирования, а также подготовленных врачей и специалистов. Это будет единый федеральный стандарт качества. Наши ребята смогут получать высокофункциональные протезы и проходить полную реабилитацию дома, рядом с семьёй. Заниматься спортом, восстанавливаться, учиться работать с современными протезами — всё здесь, в Бурятии», - рассказал Алексей Цыденов.