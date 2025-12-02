Детский сад в Бурятии съел грибок

Печальную историю из села Жемчуг Тункинского района Бурятии рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Речь идет о здании детского сада, которое, по словам местных жителей, уже около 10 лет находится в аварийном состоянии.За это время его обшили сайдингом и установили теплые туалеты. Но после вскрытия полов выяснилось, что здание ремонту не подлежит. Все деревянные конструкции съедены плесенью и сгнили. Родители уверены - опасный грибок влиял и на здоровье детей.Сейчас, по данным профильного министерства, старшая группа детского сада временно переведена в здание Жемчугской школы. Воспитанников младшей группы перевели в Охор-Шибирский детский сад, расположенный в соседнем селе.«Администрация района говорит, что прорабатывает различные варианты: капремонт сада, строительство нового здания или создание школы-сада на базе Жемчугской школы. Сейчас школе выделили средства для установки унитазов - их должны установить до конца года. А пока в школу планируют доставить биотуалеты, чтобы дошкольники могли вернуться к образовательному процессу», - рассказали «фронтовики».