Студентам Бурятии рассказали об основных путях передачи ВИЧ-инфекции

Сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии 1 декабря провели лекцию в онлайн-формате для студентов БГУ, ВСГИК, БГСХА, Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ, Байкальского многопрофильного колледжа, Бурятского республиканского педагогического колледжа и др. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Свыше 400 ребят узнали об основных путях передачи ВИЧ-инфекции, методах диагностики заболевания и важности регулярного тестирования. Особое внимание акцентировано на соблюдении профилактических мер заболевания и формировании ответственного отношения к собственному здоровью.

«Мероприятия в рамках реализации проекта лекторий «Санпросвет» в республике продолжаются», - добавили в надзорном ведомстве.