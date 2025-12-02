Общество 02.12.2025 в 10:34
Студентам Бурятии рассказали об основных путях передачи ВИЧ-инфекции
Лекцию провели сотрудники республиканского Роспотребнадзора
Текст: Карина Перова
Сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии 1 декабря провели лекцию в онлайн-формате для студентов БГУ, ВСГИК, БГСХА, Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ, Байкальского многопрофильного колледжа, Бурятского республиканского педагогического колледжа и др. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Свыше 400 ребят узнали об основных путях передачи ВИЧ-инфекции, методах диагностики заболевания и важности регулярного тестирования. Особое внимание акцентировано на соблюдении профилактических мер заболевания и формировании ответственного отношения к собственному здоровью.
«Мероприятия в рамках реализации проекта лекторий «Санпросвет» в республике продолжаются», - добавили в надзорном ведомстве.
Тегивич лекция роспотребнадзор