Улан-удэнец снял самозапрет и взял кредит для мошенников

Мужчина отдал аферистам свыше миллиона рублей
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец снял самозапрет и взял кредит для мошенников

За минувшие сутки жители Бурятии потеряли почти два миллиона рублей. Одним из обманутых оказался житель Октябрьского района Улан-Удэ, отдавший мошенникам 1 млн 230 тысяч.

Сначала ему позвонили из налоговой службы с требованием предоставить декларацию, так как работодатель этого не сделал. Мужчина согласился и продиктовал код подтверждения из SMS. Сразу после разговора на электронную почту ему пришло письмо, что в его личный кабинет на портале осуществлен вход с IP-адреса из Украины. Позвонив по номеру «горячей линии» указанной в письме, он снова попал на мошенников.

- Ему сообщили о взломе и краже персональных данных. К диалогу подключился лже-сотрудник Центрального банка, обвинивший мужчину в случившемся, и предложил защиту – заключение договора о содействии. Под предлогом защиты накоплений мужчину заставили закрыть банковский вклад на сумму 730 000 рублей и перевести им деньги. Ему даже предоставили документ о зачислении средств на несуществующую безопасную ячейку ЦБ и доступ к сайту для отслеживания, - рассказали в полиции республики.

Через несколько дней мошенники убедили жертву снять самозапрет на кредиты и взять займ на 500 000 рублей.

- Мужчина поехал в банк, взял кредит, сообщив, что деньги нужны для строительства дома и перевел их через банкомат аферистам. Позже мужчина решил зайти в мессенджер и увидел, что вся переписка с лже-сотрудницей ЦБ была полностью удалена и он понял, что его обманули, - добавили в региональном МВД.

