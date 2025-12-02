В Бурятии прооперировали 20 пациентов с аритмией

В РКБ имени Семашко в Улан-Удэ с 28 по 29 ноября провели мастер-класс по радиочастотной абляции для лечения аритмий. Бурятские медики успешно прооперировали 20 пациентов, остро нуждающихся в данной помощи. Это ознаменовало прорыв в лечении кардиологических заболеваний в регионе. Операции прошли под руководством заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №2 НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) Никиты Бохана.

По словам специалистов, аритмии, особенно внезапные тахикардии, существенно снижают качество жизни людей, зачастую в самом продуктивном возрасте, и могут привести к внезапной сердечной смерти. Такой современный и эффективный метод лечения аритмий, как радиочастотная абляция, позволит устранить источник патологического ритма сердца с помощью радиочастотного импульса, доставляемого через тонкий катетер.

Ранее жителям республики приходилось обращаться за помощью в федеральные центры. Теперь же высококвалифицированная помощь доступна в Бурятии, что значительно сократит время от выявления патологии до ее лечения. На следующий год перед местными хирургами ставят задачу увеличить поток до 70 человек.

«Эндоваскулярная хирургия – это ювелирная работа, где миллиметровые смещения катетера чреваты серьезными осложнениями. Уникальность аритмологов в том, что мы устраняем первопричину болезни: пациент поступает с патологией, а покидает операционную абсолютно здоровым. Средняя продолжительность операции составляет один час. Все прооперированные пациенты имели врожденные патологии, их средний возраст – 60 лет», - рассказал Никита Бохан.

Год назад специалисты РКБ им. Семашко успешно внедрили метод электрофизиологического исследования сердца – диагностики нарушений ритма и проводимости сердца. Они прошли необходимое многоэтапное обучение на базах Кемерово и Новокузнецка.

«Мы гордимся нашей командой, освоившей новый вид лечения в республике. В планах на ближайшие пять лет – расширение спектра аритмологической помощи наравне с федеральными центрами», - подчеркнул главный врач РКБ им. Н.А. Семашко Игорь Шпак.