18-летний житель Бурятии угнал авто у воздыхателя своей матери

В Прибайкальском районе Бурятии 18-летний парень угнал автомобиль у знакомого своей матери. Мужчина, обратившийся в полицию, несколько дней гостил у знакомой, а его машина всё это время была припаркована рядом с ее домом.

Хозяин авто рассказал, что незадолго до угона к нему обратился 18-летний сын хозяйки дома с просьбой разрешить покататься на автомобиле. Получив отказ, молодой человек самостоятельно взял ключи, которые лежали на полке в коридоре, и поехал кататься.

- Обнаружив пропажу автомобиля, потерпевший посоветовался с хозяйкой дома и сообщил в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен и остановлен сотрудниками ДПС неподалёку от села Зырянск. Машина находилась в исправном состоянии и вскоре была возвращена владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site