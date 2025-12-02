В колонии Бурятии задержали несостоявшегося арбалетчика с «запрещенкой»

В Бурятии мужчина пытался перебросить «запрещенку» на территорию исправительной колонии № 2 с помощью арбалета. Он примотал к стрелам телефоны и смесь, содержащую измельченные частицы табака и масло каннабиса. По результатам экспертизы вес гашишного масла составил более 13 граммов.

Горе-арбалетчика задержали сотрудники оперативного отдела ИК-2. Там подготовили материалы для привлечения нарушителя к уголовной ответственности по статье 321.1 УК РФ, что впервые в практике территориального органа. После оформления необходимых документов задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего расследования.

«Данный гражданин ранее не однократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в 2025 году он привлекался к административной ответственности за попытку передачи средств мобильной связи и был оштрафован на 25 тысяч рублей», - добавили в УФСИН по Бурятии.