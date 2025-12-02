Руководство изолятора осудили за издевательства над арестантами

Куйбышевский районный суд г. Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении бывших начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области и его заместителя, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области

Дело возбудили после заявлений находившихся в СИЗО арестантов об избиениях, повлекших тяжкий вред здоровью. Судебное следствие по делу длилось около трех лет. Материалы уголовного дела составили более 30 томов. Потерпевшими по делу были признаны 24 осужденных, отбывавших в тот период наказание в СИЗО-1 г. Иркутска

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Экс-начальнику СИЗО-1 назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Бывшему заместителю начальника СИЗО назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, сроком на 2 года.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Суд удовлетворил иски шестерых потерпевших арестантов о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей каждому. Исковые заявления других потерпевших были переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.