Общество 02.12.2025 в 11:50

В Улан-Удэ посудница обокрала хозяйку кафе

Более 80 тысяч она потратила на одежду и выпивку
Текст: Елена Кокорина
41-летняя жительница Улан-Удэ устроилась посудомойкой в кафе, и, проработав там всего пару дней, обокрала хозяйку заведения. Последняя опрометчиво оставила сумку с деньгами без присмотра, которая и толкнула ранее не судимую женщину на преступление.

Хозяйка кафе обратилась в полицию с заявлением, что из кошелька похищено 85 тысяч рублей.

- Женщина рассказала, что днем 22 ноября находилась в заведении с сумкой, внутри которой находился кошелек с крупной суммой денег. Оставив сумку на стуле, она ненадолго покинула кухню, где в это время находилось два сотрудника: повар и посудница. Вернувшись через час она обнаружила отсутствие денег. При опросе персонала выяснилось, что посудница внезапно ушла с рабочего места, - рассказали в полиции республики.

Оперативниками уголовного розыска вскоре была задержана подозреваемая. Свои действия она мотивировала нехваткой собственных средств. Около трех тысяч рублей были изъяты, но остальные средства были потрачены на покупку одежды и спиртного. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

Теги
кража

02.12.2025 в 11:50
