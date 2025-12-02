Общество 02.12.2025 в 12:08
В Бурятии дети адресовали бойцам более 4 тысяч новогодних открыток-писем
Их отправят в зону проведения СВО
Текст: Карина Перова
Комитет по образованию администрации Улан-Удэ собрал более 4 тысяч новогодних открыток-писем солдату. Их отправят в зону проведения специальной военной операции.
Послания учащихся муниципальных школ, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, Домов творчества содержат поздравления бойцов с наступающим Новым годом, стихи, благопожелания, добрые слова благодарности за выполнение боевых задач.
Прием писем-открыток в комитете продолжается. По словам специалистов, акция дает возможность проявить детям свои патриотические чувства, творческий подход и поддержать мужественных земляков.
