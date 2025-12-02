Улан-удэнец готовился к Новому году обирая местные магазины

30-летний нигде не работающий житель Улан-Удэ начал подготовку к Новому году явно не правомерным способом. Чтобы украсить праздничный стол, мужчина украл в магазине красную икру и шоколад, а вот чтобы порадовать любимую подарком, посетил парфюмерный магазин, откуда тоже вышел не с пустыми руками.

- 25 ноября в дежурную часть полиции поступило заявление о краже шести плиток шоколада и трёх банок красной икры. Как пояснила администратор одной из розничной сети, преступление выявлено в ходе инвентаризации и просмотре камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ППС был задержан подозреваемый, которым оказался 30-летний временно неработающий и ранее не судимый горожанин, - рассказали в полиции республики.

Как оказалось, это не единственная кража мужчины. За месяц до этого он посетил парфюмерный магазин, откуда тоже вышел не с пустыми руками. Общая сумма ущерба составила 18 500 рублей. Возбуждено два уголовных дела.

