Общество 02.12.2025 в 12:36

Поворот на Восток привел к двухдневному затору на трассе «Байкал»

Движение иногородних фур ограничили в районе Култука
Текст: Иван Иванов
Поворот на Восток привел к двухдневному затору на трассе «Байкал»
Фото: архив «Номер один»

2 декабря на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районе ограничили движение для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».

Проезд ограничили на участке с 46-го по 100-й километр. Это связано с затруднением в движении на участке со 130-го по 165-й километр, а также профилактическими мерами по обеспечению безопасного проезда.

Как пишет Irk.ru, заторы на трассе «Байкал» в Слюдянском районе наблюдалась 30 ноября и 1 декабря и пришлось организовывать временные пункты обогрева. Проезд был осложнен из-за большегрузов, нарушивших ПДД. Сыграл свою роль и снег. В результате фуры и другие автомобили встали в многокилометровую пробку. Позже движение частично восстановили.

«Такого не было никогда до этого, максимум несколько часов стояли. Но чтобы такое, на два дня, не было на трассе. Причина в крайне узкой дороге, где трудно развернуться в случае ДТП и все встает сразу», - говорят водители в одном из улан-удэнских мессенджеров.

С 2019 года поток фур на трассе «Байкал» вырос в несколько раз из-за вынужденного переориентирования грузовых потоков с западного на восточное направление. К которому инфраструктура оказалась не готова.

