Лихачу, сбившему опору в Улан-Удэ, грозит штраф и ущерб в «шестизначную» сумму

Пьяному водителю, который влетел столб на проспекте Строителей в Улан-Удэ, грозит штраф и возмещение ущерба МУП «Управление трамвая» на шестизначную сумму. Напомним, лихач пытался скрыться от нескольких экипажей ДПС и снес опору контактной сети, тем самым нарушив утренний выпуск трамваев на линию по маршрутам №1 и 2.

Аварийной бригаде удалось восстановить движение вагонов только в 6:44 утра. Как пояснили на предприятии, опору срезали, контактную сеть протянули, на месте ДТП для трамваев ввели ограничение по скорости.

«Сегодня в ночь бригада энергослужбы будет монтировать новую опору, проводить восстановительные работы. По факту ДТП установлено, что повреждено две трамвайные опоры контактной сети. Одну он просто снес, и она упала, на второй опоре пошла трещина», - отметили в МУПе.

Теперь нарушителю грозит штраф от ГИБДД, а также необходимо будет возместить ущерб муниципальному предприятию за опоры и простой трамваев. Размер ущерба может достичь шестизначной суммы.