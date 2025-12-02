Общество 02.12.2025 в 13:24

В Бурятии будут судить забайкальца за смерть двоих человек

Мужчина и женщина погибли в ДТП по его вине
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить забайкальца за смерть двоих человек

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному.

- По версии следствия, 18 августа 2025 обвиняемый уснул во время управления автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Виш», - рассказали в прокуратуре республики.

В результате ДТП пассажир, находящийся в машине обвиняемого, и водитель «Тойота Виш» получили травмы, от которых скончались в больнице. Кроме того, пассажиру автомобиля «Тойота Виш» причинен тяжкий вред здоровью.

1 декабря уголовное дело было направлено в Заиграевский районный суд Республики Бурятия.

Фото: loon.site

Теги
дтп

Все новости

В Бурятии будут судить забайкальца за смерть двоих человек
02.12.2025 в 13:24
В республике в три раза выросло число иномарок, завозимых через Бурятскую таможню
02.12.2025 в 13:10
Лихачу, сбившему опору в Улан-Удэ, грозит штраф и ущерб в «шестизначную» сумму
02.12.2025 в 12:54
В Бурятии осудили фермера-махинатора
02.12.2025 в 12:50
Поворот на Восток привел к двухдневному затору на трассе «Байкал»
02.12.2025 в 12:36
В Бурятии мужчина сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
02.12.2025 в 12:20
Улан-удэнец готовился к Новому году обирая местные магазины
02.12.2025 в 12:08
В Бурятии дети адресовали бойцам более 4 тысяч новогодних открыток-писем
02.12.2025 в 12:08
В Улан-Удэ посудница обокрала хозяйку кафе
02.12.2025 в 11:50
Хотите выйти на новые международные рынки и увеличить продажи?
02.12.2025 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Лихачу, сбившему опору в Улан-Удэ, грозит штраф и ущерб в «шестизначную» сумму
Такие деньги могут взыскать в пользу МУП «Управление трамвая»
02.12.2025 в 12:54
Поворот на Восток привел к двухдневному затору на трассе «Байкал»
Движение иногородних фур ограничили в районе Култука
02.12.2025 в 12:36
Улан-удэнец готовился к Новому году обирая местные магазины
Мужчина хотел пополнить запасы икры, шоколада и парфюма
02.12.2025 в 12:08
В Бурятии дети адресовали бойцам более 4 тысяч новогодних открыток-писем
Их отправят в зону проведения СВО
02.12.2025 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru