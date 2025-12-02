В Бурятии будут судить забайкальца за смерть двоих человек

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному.

- По версии следствия, 18 августа 2025 обвиняемый уснул во время управления автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Виш», - рассказали в прокуратуре республики.

В результате ДТП пассажир, находящийся в машине обвиняемого, и водитель «Тойота Виш» получили травмы, от которых скончались в больнице. Кроме того, пассажиру автомобиля «Тойота Виш» причинен тяжкий вред здоровью.

1 декабря уголовное дело было направлено в Заиграевский районный суд Республики Бурятия.

