В Бурятии дети мерзнут в начальной школе в Максимихе

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии дети мерзнут в местной начальной школе. По словам очевидцев, температура в помещениях составляет всего 15 градусов. Подчеркивается, что ремонт общеобразовательного учреждения запланирован только на 2030 год.

«Сейчас на улице около -10 градусов, и становится понятно, насколько серьёзной будет ситуация зимой с сильными морозами до -30. Необходимо срочно принять меры для обеспечения тепла в школе и безопасности учеников», - отметили сельчане в ТГ-канале «Баргузин-инфо.24/7».

Фото и жалобу отправили главе района, в РУО, в министерство образования и науки РБ.

Директор Максимихинской НОШ Нимацырен Уландаев заявил, что на начало учебного процесса температура в учебных кабинетах соответствовала требованиям СанПиН.

В целом диапазон допустимой температуры составляет 18-24°С.