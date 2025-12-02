В Улан-Удэ команда «Ростелекома» одержала победу на региональной отраслевой спартакиаде

Соревнования прошли среди телеком-компаний Бурятии и были организованы в честь двух значимых юбилейных дат: 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 120-летия профсоюзного движения в России.Участники соревновались в различных спортивных дисциплинах, включая волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис. Бурятский филиал «Ростелекома» завоевал первое место, а в число призеров также попали команды Бурятского института инфокоммуникаций «СибГУТИ» и регионального филиала Радиотелевизионного передающего центра.Ирина Кондратюкова, председатель профсоюзной организации Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Ежегодные региональные спортивные состязания — это многолетняя традиция, которая бережно сохраняется и передается из поколения в поколение связистов уже более 30 лет. Спорт стал неотъемлемой частью жизни нашего коллектива. Не только сотрудники, но и их семьи с удовольствием поддерживают участников в роли болельщиков. Наши ветераны связи также активно участвуют в соревнованиях и часто занимают призовые места на региональных турнирах по волейболу, настольному теннису и шахматам».Эта победа стала второй для Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» в 2025 году. В мае команда оператора уже завоевала первенство на соревнованиях, посвященных профессиональному празднику — Дню радио.Сэсэгма Доржижапова, HR-бизнес-партнер Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Наша миссия — предоставить больше возможностей для всех. Это касается не только услуг “Ростелекома”, но и проектов, которые важны для общества, в таких направлениях как спорт и здоровый образ жизни. Мы активно поддерживаем спортивные мероприятия, поскольку они помогают молодым сотрудникам раскрыть свой потенциал, способствуют сплочению коллектива и улучшают наши результаты в повседневной работе».«Ростелеком» регулярно выступает партнером спортивных событий, направленных на развитие различных видов спорта. Компания использует современные цифровые технологии, чтобы предоставить болельщикам новые возможности: организовывает трансляции международных, российских и региональных спортивных соревнований.Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxxXqGq7