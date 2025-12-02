Общество 02.12.2025 в 14:37

У рядового полицейского обнаружили активов на 5 миллиардов рублей

Генпрокуратура требует изъять имущество и автомобили у самого большого взяточника МВД
Текст: Иван Иванов
У рядового полицейского обнаружили активов на 5 миллиардов рублей
Фото: архив «Номер один»

В Москве суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры по крупнейшему уголовному делу о взятках в истории правоохранительных органов России. У бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова, получившего 5 млрд руб. от администратора криптобиржи, надзор требует обратить в доход государства многочисленные активы, приобретенные на доверенное лицо и родственников.

Речь идет о недвижимости, в том числе в Дубае, престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe. За годы службы Сатюков официально заработал всего 9,8 млн руб. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Полицейский-рекордсмен получил 2 тысячи биткоинов и 10 тысяч эфириумов от администратора криптобиржи Wex. После «борец с хакерами» прикупил виллу в Дубае за 1,4 млрд рублей, 13 квартир и несколько нежилых помещений в Санкт-Петербурге, автомобили Porsche Cayenne и коллекцию часов Patek Philippe. Сатюкова пока не нашли, он объявлен в розыск.

коррупция

