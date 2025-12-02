Общество 02.12.2025 в 14:51

В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух перекрестках

Ограничение коснётся отдельных полос
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух перекрестках
Фото: администрация Улан-Удэ

В администрации Улан-Удэ предупредили об очередных ограничениях движения транспорта. Сразу на двух участках будут проводить работы по реконструкции инженерных сетей.

Так, с 5 декабря по 25 декабря движение ограничат на перекрестке улиц Советская и Шмидта, а с 5 декабря по 15 декабря – на перекрестке улиц Кирова и Смолина.

«Полное перекрытие улицы не планируется: ограничение коснётся отдельных полос. Схемы движения общественного транспорта остаются неизменными», - сообщили в комитете по строительству.

дорога ограничение движения

