В районах Бурятии снова сгорели курятники

За прошедшие сутки в трех районах Бурятии была зафиксирована серия пожаров. Причинами возгораний стали различные нарушения правил эксплуатации печного отопления.

- В Прибайкальском и Тарбагатайском районах в результате пожаров пострадали курятники. Неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода повредило крышу дома в Иволгинском районе, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, что накануне курятник сгорел в Заиграевском районе. Там погибло более 30 кур-несушек. В связи с этим ГО ЧС призывает граждан регулярно проверять состояние печей и дымоходов, следить за целостностью кладки печей и дымоходов, исключить контакт нагревающихся элементов с деревом и другими горючими материалами. Также нельзя допускать перекала печи, особенно в сильные морозы.

Фото: freepik