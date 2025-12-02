Общество 02.12.2025 в 15:11

В районах Бурятии снова сгорели курятники

Пожары прошлись по трем населенным пунктам республики
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В районах Бурятии снова сгорели курятники

За прошедшие сутки в трех районах Бурятии была зафиксирована серия пожаров. Причинами возгораний стали различные нарушения правил эксплуатации печного отопления.

- В Прибайкальском и Тарбагатайском районах в результате пожаров пострадали курятники. Неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода повредило крышу дома в Иволгинском районе, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, что накануне курятник сгорел в Заиграевском районе. Там погибло более 30 кур-несушек. В связи с этим ГО ЧС призывает граждан регулярно проверять состояние печей и дымоходов, следить за целостностью кладки печей и дымоходов, исключить контакт нагревающихся элементов с деревом и другими горючими материалами. Также нельзя допускать перекала печи, особенно в сильные морозы.

Фото: freepik

Теги
пожар

Все новости

В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
02.12.2025 в 16:20
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
02.12.2025 в 16:08
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
02.12.2025 в 16:01
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
02.12.2025 в 15:37
В Бурятии объявили вознаграждение за женщину, обвиняемую в заказном убийстве
02.12.2025 в 15:20
В районах Бурятии снова сгорели курятники
02.12.2025 в 15:11
В Улан-Удэ будут судить горожанина, ударившего фельдшера скорой
02.12.2025 в 14:55
В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух перекрестках
02.12.2025 в 14:51
У рядового полицейского обнаружили активов на 5 миллиардов рублей
02.12.2025 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
Это один из великих буддийских праздников
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
В Новосибирске внучка обвинила сотрудников пансионата в смерти бабушки
02.12.2025 в 16:20
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
Зверька заметили в природном парке «Мамай»
02.12.2025 в 16:08
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
В Комбинате по благоустройству ввели круглосуточное дежурство и создали запасы песка
02.12.2025 в 16:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru