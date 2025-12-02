Общество 02.12.2025 в 15:37
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
Птица получила ранение дробью
Текст: Карина Перова
В Бурятии лебедь, которого спасли на озере Цайдам в Селенгинском районе, получил ранение дробью. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. По данному факту заведут уголовное дело.
Напомним, накануне госинспекторы доставили краснокнижную птицу на ветеринарную станцию Улан-Удэ. После проведения клинического осмотра, рентгенографии у пернатого был обнаружен оскольчатый перелом левого крыла.
«Лебедя передали на временную передержку. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», - подчеркнул сотрудник Бурприроднадзора Денис Крылов.