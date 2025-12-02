В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя

В Бурятии лебедь, которого спасли на озере Цайдам в Селенгинском районе, получил ранение дробью. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. По данному факту заведут уголовное дело.

Напомним, накануне госинспекторы доставили краснокнижную птицу на ветеринарную станцию Улан-Удэ. После проведения клинического осмотра, рентгенографии у пернатого был обнаружен оскольчатый перелом левого крыла.

«Лебедя передали на временную передержку. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», - подчеркнул сотрудник Бурприроднадзора Денис Крылов.