В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду

Столицу Бурятии завтра ждет снегопад, сообщает мэрия города со ссылкой на синоптиков. По их прогнозу, с 11 до 23 часов в городе выпадет от 2 до 4 мм осадков. Усиление снега ожидается с 15 до 18 часов.– У нас разработан регламент пошаговых действий в случае снегопада. Подготовлен актуальный список водителей подведомственных учреждений. На точках, где фуры не могли подняться, мы расставили дополнительные ящики, там же будут круглосуточно дежурить уборщики. В этом году ГИБДД нам выделило сотрудников, кто будет сопровождать пескоразбрасывающие машины сквозь пробки и заторы, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Как заверили в мэрии, коммунальные службы работают в усиленном режиме и готовы круглосуточно ликвидировать последствия непогоды. Завтра с утра количество дежурных пескоразбрасывающих машин увеличат. Запасы песка заготовлены как на базах комбината, так и в установленных по городу в ящиках.