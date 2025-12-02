Общество 02.12.2025 в 16:08
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
Зверька заметили в природном парке «Мамай»
Текст: Карина Перова
Госинспектор БУ «Бурприрода» Андрей Зайцев запечатлел в природном парке «Мамай» соболя. Зверь лакомился угощениями в установленной на дереве кормушке.
Martes zibellina – научное название соболя. В республике обитает более 62 тыс. особей. Животные ведут одиночный образ жизни, активны ночью и сумеречное время суток.
«Соболи отличаются ловкостью и проворностью, способны быстро перемещаться среди деревьев и кустарников. Причём они обычно не бегают, а прыгают – такой способ перемещения для них привычнее», - отметили специалисты.