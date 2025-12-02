В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя

Госинспектор БУ «Бурприрода» Андрей Зайцев запечатлел в природном парке «Мамай» соболя. Зверь лакомился угощениями в установленной на дереве кормушке.

Martes zibellina – научное название соболя. В республике обитает более 62 тыс. особей. Животные ведут одиночный образ жизни, активны ночью и сумеречное время суток.

«Соболи отличаются ловкостью и проворностью, способны быстро перемещаться среди деревьев и кустарников. Причём они обычно не бегают, а прыгают – такой способ перемещения для них привычнее», - отметили специалисты.