Общество 02.12.2025 в 16:08

В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя

Зверька заметили в природном парке «Мамай»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
Фото: БУ «Бурприрода»

Госинспектор БУ «Бурприрода» Андрей Зайцев запечатлел в природном парке «Мамай» соболя. Зверь лакомился угощениями в установленной на дереве кормушке.

Martes zibellina – научное название соболя. В республике обитает более 62 тыс. особей. Животные ведут одиночный образ жизни, активны ночью и сумеречное время суток.

«Соболи отличаются ловкостью и проворностью, способны быстро перемещаться среди деревьев и кустарников. Причём они обычно не бегают, а прыгают – такой способ перемещения для них привычнее», - отметили специалисты.

 

Теги
соболь шумак

Все новости

В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
02.12.2025 в 16:20
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
02.12.2025 в 16:08
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
02.12.2025 в 16:01
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
02.12.2025 в 15:37
В Бурятии объявили вознаграждение за женщину, обвиняемую в заказном убийстве
02.12.2025 в 15:20
В районах Бурятии снова сгорели курятники
02.12.2025 в 15:11
В Улан-Удэ будут судить горожанина, ударившего фельдшера скорой
02.12.2025 в 14:55
В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух перекрестках
02.12.2025 в 14:51
У рядового полицейского обнаружили активов на 5 миллиардов рублей
02.12.2025 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
Это один из великих буддийских праздников
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
В Новосибирске внучка обвинила сотрудников пансионата в смерти бабушки
02.12.2025 в 16:20
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
В Комбинате по благоустройству ввели круглосуточное дежурство и создали запасы песка
02.12.2025 в 16:01
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
Птица получила ранение дробью
02.12.2025 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru