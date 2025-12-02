Общество 02.12.2025 в 16:20

«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»

В Новосибирске внучка обвинила сотрудников пансионата в смерти бабушки
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Надеждой
86-летняя Алла Васильевна страдала деменцией, но, по словам родных, многие бытовые навыки у нее сохранились: к примеру, пенсионерка сама ела. После смерти сына, который ухаживал за пожилой женщиной, ее забрали родственники в Новосибирск. Через несколько месяцев семья собралась в отпуск на Алтай: взять Аллу Васильевну они не могли, поэтому стали подыскивать для нее частный пансионат. Провести пенсионерка там должна была 20 дней.

В итоге нашли вариант с хорошими отзывами в сетях. 29 июня Аллу Васильевну привезли в пансионат. А 16 июля родным позвонили оттуда с тревожными новостями:

- Звонят и говорят: «У бабушки поднялось давление, стало плохо, мы вызвали скорую». Хотя у бабушки всегда все было в порядке с давлением! - рассказала КП-Новосибирск Надежда, внучка Аллы Васильевны. – Я спрашиваю: «Она в сознании?». Мне отвечают: «Нет».

После этого с пансионата, со слов семьи пенсионерки, не звонили два часа. Позвонить в скорую из другого региона у родных не получилось. Помогла подруга из Новосибирска: она дозвонилась в скорую, и там ей сказали: «Она мертва».

- Бабушка не дождалась нас два дня, - говорит Надежда.

Чуть позже перезвонила сотрудница пансионата: «Скорая не смогла спасти, бабушка умерла». И тут же в скорбном разговоре женщина начала навязывать услуги «хорошего, проверенного похоронного агента».

- Я в шоке говорю: «Какого агента? Полиция вызывает катафалк!», - вспоминает женщина. – Она сразу тему сменила. Видимо, у них там отлаженная схема.

Когда родные через два дня пришли в морг на опознание, то были в шоке.

- Когда нам вынесли гроб, я обомлела, - говорит Надежда. – У бабушки на лбу и на макушке были раны. Я спросила у судмедэксперта, могла ли такая травма стать причиной смерти. Он ответил: «Да, конечно могла». Основной диагноз в заключении - отек головного мозга.

Родные не понимали, откуда у пожилой женщины взялись травмы головы.

- Я разговаривала с сотрудниками этого пансионата, и все говорят разное. Одни – то, что ничего не видели и не знают, другие, что при транспортировке в морг у нее появились эти травмы. Но судмедэксперт развеял эти домыслы и сказал: «Раны были прижизненные», - утверждает сибирячка.

Семья запросила документы у скорой. Их ждали месяц. И выяснилось: когда врачи приехали на вызов, Алла Васильевна была уже мертва.

- То есть, получается, пансионат солгал о том, что ей стало плохо и скорая пыталась ее откачать? – недоумевает Надежда.

Сотрудники пансионата, со слов женщины, начали путаться в показаниях.

- Одни говорят: «Бабушка побелела, присела, мы ее уложили». Другие: «Упала, когда плохо стало». Третья и вовсе посоветовала запросить записи с камер видеонаблюдения, которые хранятся три месяца, - уверяет внучка. – Но, когда я запросила видео, мне заявили: «Записи уже удалены», хотя в учреждениях с медицинской лицензией срок хранения таких записей больше!

Родные пожилой сибирячки потребовали вернуть сумму за те дни в пансионате, которые были оплачены, но пожилая женщина там уже не находилась. Но, со слов Надежды, им отказали.

- Ради 6800 рублей они готовы были потерять свою репутацию. Но главное не деньги, а чувство страшной вины. Мы просто хотели отдохнуть, доверили бабушку на время. А оказалось, подписали ей смертный приговор, - говорит женщина. - Я хочу, чтобы другие семьи, выбирая место для своих бабушек и дедушек, были в тысячу раз бдительнее. Чтобы никто больше не прошел через этот ад.
