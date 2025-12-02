Общество 02.12.2025 в 16:37

В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад

Это один из великих буддийских праздников
A- A+
Текст: Карина Перова
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
Фото: архив «Номер один»

В Иволгинском дацане Хамбын хурээ в Бурятии 13, 14 и 15 декабря состоится один из великих буддийских праздников – Зула хурал (праздник Тысячи лампад).

Хурал проходит поздней осенью или в начале зимы, когда идет забой скота. Всем скотоводам и тем, кто поедает мясо, являющееся традиционной пищей и средством для выживания в суровом климате Бурятии и других регионов, возжигая лампадки и начитывая мантру «Мигзэм» во время Зула хурала, можно совершать раскаивание и посвящение заслуг ради тех животных, которые были забиты на мясо. Этим можно смягчить свою кармическую долю.

Расписание хуралов:

• В субботу, 13 декабря, с 9:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из «Ганжура».

• Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на воскресенье, 14 декабря. С 9 до 11 ч. и с 14 до 16 ч. ламы прочитают Зонхавын Дончод (тысяча подношений Чже Цзонхаве). С 17:00 до 17:45 пройдет подношение 108 зула и ритуал призывания благосостояния «Даллага». С 19:00 до 22:00–22:30 – Зонхавын Дэйчод.

• 15 декабря, в понедельник, с 9:00 ламы будут читать молебен, посвященный защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.

Возрастное ограничение 12+

Теги
зула хурал дацан буддизм

Все новости

В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки
02.12.2025 в 17:51
В Бурятии становится все больше заразных
02.12.2025 в 17:31
В Бурятии провалившийся в богатырский сон подросток напугал мать
02.12.2025 в 17:05
В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре
02.12.2025 в 17:05
Согревая машины в мороз, жители Бурятии остались без «колес»
02.12.2025 в 16:54
В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад
02.12.2025 в 16:37
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
02.12.2025 в 16:20
В Бурятии запечатлели «хомячившего» соболя
02.12.2025 в 16:08
В Улан-Удэ коммунальщики готовятся к завтрашнему снегопаду
02.12.2025 в 16:01
В Бурятии заведут «уголовку» из-за стрельбы в лебедя
02.12.2025 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки
Чиновники посоветовали пассажирам носить с собой наличку из-за нестабильной связи
02.12.2025 в 17:51
В Бурятии становится все больше заразных
Каждую неделю растет число заболеваемости ОРВИ и гриппом
02.12.2025 в 17:31
В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре
Его построили при поддержке компании СУЭК и Фонда Мельниченко
02.12.2025 в 17:05
«Мы доверились и подписали ей смертный приговор»
В Новосибирске внучка обвинила сотрудников пансионата в смерти бабушки
02.12.2025 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru