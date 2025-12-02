В Иволгинском дацане состоится праздник Тысячи лампад

В Иволгинском дацане Хамбын хурээ в Бурятии 13, 14 и 15 декабря состоится один из великих буддийских праздников – Зула хурал (праздник Тысячи лампад).

Хурал проходит поздней осенью или в начале зимы, когда идет забой скота. Всем скотоводам и тем, кто поедает мясо, являющееся традиционной пищей и средством для выживания в суровом климате Бурятии и других регионов, возжигая лампадки и начитывая мантру «Мигзэм» во время Зула хурала, можно совершать раскаивание и посвящение заслуг ради тех животных, которые были забиты на мясо. Этим можно смягчить свою кармическую долю.

Расписание хуралов:

• В субботу, 13 декабря, с 9:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из «Ганжура».

• Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на воскресенье, 14 декабря. С 9 до 11 ч. и с 14 до 16 ч. ламы прочитают Зонхавын Дончод (тысяча подношений Чже Цзонхаве). С 17:00 до 17:45 пройдет подношение 108 зула и ритуал призывания благосостояния «Даллага». С 19:00 до 22:00–22:30 – Зонхавын Дэйчод.

• 15 декабря, в понедельник, с 9:00 ламы будут читать молебен, посвященный защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.

Возрастное ограничение 12+