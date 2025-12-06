Общество 06.12.2025 в 12:48

В Туве смогут не платить НДС при доходе в 60 млн рублей

В республике с 1 января 2026 года введут упрощенный автоматизированный режим
Текст: Иван Иванов
«Номер один»

С 1 января 2026 года в Туве вводится специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Режим вводится на основании нового закона, принятого тувинским парламентом, сообщает Тува-Онлайн со ссылкой на Минэкономразвития Тувы.

Как пояснили в правительстве Тувы, АУСН – это новый формат взаимодействия бизнеса и государства, где расчеты максимально автоматизированы, а предприниматель освобожден от большей части рутинной отчетности.

При этом налог рассчитывается автоматически ФНС на основе данных банков и онлайн-касс;

• не требуется сдавать декларации и вести классический налоговый учет;

• страховые взносы включены в единый налог (кроме взносов на травматизм);
 
• снижена административная нагрузка – без выездных проверок;
 
• доходы можно уменьшать на экономически обоснованные расходы.
Условия применения в республике:

• численность работников – до 5 человек;

• годовой доход – до 60 млн рублей;

• ставки: – 8% с доходов; – 20% с доходов минус расходы.

Введение АУСН особенно актуально на фоне изменений налогового законодательства с 2026 года – ужесточения условий по УСН и патенту, а также роста НДС до 22%. Новый режим призван сохранить устойчивость малого бизнеса и упростить ведение деятельности в легальном поле.

По оценкам, перейти на АУСН в Туве смогут более 1 300 предпринимателей (13% от МСП на специальных режимах).

06.12.2025 в 12:48
