В Туве смогут не платить НДС при доходе в 60 млн рублей

С 1 января 2026 года в Туве вводится специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Режим вводится на основании нового закона, принятого тувинским парламентом, сообщает Тува-Онлайн со ссылкой на Минэкономразвития Тувы.

Как пояснили в правительстве Тувы, АУСН – это новый формат взаимодействия бизнеса и государства, где расчеты максимально автоматизированы, а предприниматель освобожден от большей части рутинной отчетности.

При этом налог рассчитывается автоматически ФНС на основе данных банков и онлайн-касс;• не требуется сдавать декларации и вести классический налоговый учет;• страховые взносы включены в единый налог (кроме взносов на травматизм);• снижена административная нагрузка – без выездных проверок;• доходы можно уменьшать на экономически обоснованные расходы.Условия применения в республике:• численность работников – до 5 человек;• годовой доход – до 60 млн рублей;• ставки: – 8% с доходов; – 20% с доходов минус расходы.

Введение АУСН особенно актуально на фоне изменений налогового законодательства с 2026 года – ужесточения условий по УСН и патенту, а также роста НДС до 22%. Новый режим призван сохранить устойчивость малого бизнеса и упростить ведение деятельности в легальном поле.

По оценкам, перейти на АУСН в Туве смогут более 1 300 предпринимателей (13% от МСП на специальных режимах).