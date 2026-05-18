В Бурятии завершен капитальный ремонт Малогутайского водохранилища

В Республике Бурятия завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений Малогутайского водохранилища. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» национального проекта «Экологическое благополучие».

Малогутайское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1979 году. Объект играет важную роль в защите сел Новосретенка и Мотня от паводковых вод, а также обеспечивает повышение водообеспеченности населенных пунктов.

До проведения капитального ремонта гидротехническое сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии. Проседание гребня плотины, разрушение конструкции крепления каменной наброски и неисправность механизмов водовыпуска создавали угрозу подтопления территории, где проживают более 580 человек. В потенциальной зоне затопления находились социально значимые объекты: школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты, сельский дом культуры, магазин, а также сенокосы, пастбища, автомобильная дорога и линия электропередачи.

«Объект имеет большое значение не только для Бичурского района, но и для всей Республики Бурятия. Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища — это результат совместной работы федеральных и республиканских органов власти, специалистов водохозяйственной отрасли, строителей и местных жителей. Для нас особенно важно, что такие проекты напрямую влияют на качество жизни людей. Это вопросы водной безопасности, защиты территорий от паводков и обеспечения надежной инфраструктуры», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии республики Наталья Тумуреева.

Всего в период с 2020 по 2025 годы в Республике Бурятия при софинансировании из федерального бюджета по линии Росводресурсов реализованы три мероприятия по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты, включая первый и второй этапы защиты от затопления города Улан-Удэ, а также пять мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, в том числе капитальный ремонт ГТС Малогутайского водохранилища.

Общий объем федерального финансирования данных мероприятий превысил 1 млрд рублей.



