В Бурятии на Байкале «капитаны» аэролодок рассекают по озеру без документов

Кого только не ловят на Байкале! И браконьеров, и владельцев водных аттракционов. Дошла очередь и до капитанов аэролодок. В акватории Чивыркуйского залива Байкала прошел рейд инспекторов ООПТ «Заповедное Подлеморье», Бурятской транспортной прокуратуры и ГИМС. В ходе рейда проверено семь судоводителей аэролодок, сообщили в дирекции «Заповедного Подлеморья».

Как сообщает издание «МК в Бурятии», четверо из них катались по льду аки по суху без документов на право владения и управления судами. Их ждут меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Аэролодка – это судно особой конструкции, управление чудо-техникой требует специальных навыков и обязательной регистрации. Впрочем, аналогичные требования предъявляются водителям всех маломерных судов.

Фото: Заповедное Подлеморье