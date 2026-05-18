Глава Бурятии принял участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине

В ходе узких переговоров с господином Чжан Гоцином полпред президента в ДФО обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, привлечения инвесторов на Международную территорию опережающего развития, технологическое сотрудничество в части исследований и разработок в области биотехнологий, фармацевтики, биомедицины, искусственного интеллекта и больших данных, промышленных и мобильных роботов и беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что важное значение имеет сотрудничество в транспортно-логистической сфере по развитию пропускной способности мостов, пунктов пропуска и транспортных коридоров между странами и в сфере туризма в рамках двусторонних туристических потоков, чему способствует состоявшийся переход на безвизовый режим между Россией и Китаем.





- Мы выполняем различные поставки в Китай. В первую очередь мы один из основных экспортёров России по поставке вертолётной техники гражданского и военного назначения. Также из республики экспортируются уголь высоких марок, пиломатериалы, нефрит. Дополнительное направление у нас – это целлюлоза, картон. Наши предприятия начали производить картон для производства печатных плат. Сегодня, с учётом цифровизации всего, печатная плата – это тоже очень перспективное направление, - отметил Алексей Цыденов.





Бурятия приняла участие в X российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Республику на мероприятии представляли глава Алексей Цыденов, министр промышленности и торговли Денис Гармаев, предприниматели и ученые.16 мая в рамках ЭКСПО состоялась VI Межправительственная российско-китайская комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. На повестке дня было обсуждение сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, туризме и межрегиональное взаимодействие в целом.Российскую делегацию возглавил полпред президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Китайскую - заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин.- Россию и Китай связывают отношения дружбы и партнерства, основанные на взаимном уважении и доверии двух крупных держав. Несмотря на существующую глобальную нестабильность, наши торгово-экономические связи растут, способствуя устойчивому развитию экономик обеих стран. За последние 8 лет товарооборот Дальнего Востока России с Китаем вырос почти в 2,5 раза и в 2025 году превысил 1,7 трлн рублей, - подчеркнул в своем выступлении Юрий Трутнев.Делегация Бурятии в рамках деловой программы участвовала в переговорах с ООО «Шоуненг инвестиции» и компанией UBTECH Education, с контролирующими органами КНР и учеными. В ходе встреч обсуждались стандарты и сертификация для поставок в Китай лекарственных растений, выращиваемых в республике. Переработка сырья будет идти по международным стандартам.- Сегодня рынок БАДов активно растет, в Китае он исчисляется миллиардами долларов, и мы видим для себя хороший экспортный потенциал. Для нас это, безусловно, новое направление, где будет задействовано много людей. Это распределенная занятость по территории, ведь все районы Бурятии с теми или иными видами лекарственных растений смогут работать. Здесь эффективность выше, чем по зерновым культурам, с учётом нашего климата и других особенностей, - подчеркнул глава Бурятии.Экспорт республики ориентирован на высокотехнологичную продукцию, сырьевую и продовольственную, а также на развитие логистических коридоров и кооперации в промышленности.«Китай остаётся стратегическим партнёром, а такие мероприятия, как российско-китайское ЭКСПО способствуют наращиванию торгово-экономических отношений Бурятии и Китая. Межправкомиссия в свою очередь помогает партнерам из соседних стран создать максимально благоприятные условия для обеспечения безопасности при взаимодействии», - подчеркнули в пресс-службе правительства РБ.Фото: пресс-служба правительства РБ