В Улан-Удэ 65-летняя пенсионерка стала жертвой финансовой аферы

В Улан-Удэ 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрого заработка на инвестициях. Всё началось с объявления в мессенджере, где предлагали дополнительный доход.

Женщина оставила свои контакты, после чего с ней связался мужчина, назвался персональным менеджером и убедил начать вкладывать деньги.

- На протяжении восьми месяцев она регулярно переводила средства на так называемый инвестиционный счёт и в итоге лишилась около 1,5 млн рублей, где 1,1 млн рублей были личными накоплениями, а 365 тысяч – взятыми в кредит. На сайте мошенников отображался «растущий доход», что укрепляло доверие женщины, но когда она попыталась вывести деньги, от неё потребовали оплатить комиссии и налоги. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы, - рассказали в полиции республики.

