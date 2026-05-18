Общество 18.05.2026 в 11:12

В Улан-Удэ 65-летняя пенсионерка стала жертвой финансовой аферы

Женщина потеряла около 1,5 млн рублей на сомнительных инвестициях
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрого заработка на инвестициях. Всё началось с объявления в мессенджере, где предлагали дополнительный доход.

Женщина оставила свои контакты, после чего с ней связался мужчина, назвался персональным менеджером и убедил начать вкладывать деньги.

- На протяжении восьми месяцев она регулярно переводила средства на так называемый инвестиционный счёт и в итоге лишилась около 1,5 млн рублей, где 1,1 млн рублей были личными накоплениями, а 365 тысяч – взятыми в кредит. На сайте мошенников отображался «растущий доход», что укрепляло доверие женщины, но когда она попыталась вывести деньги, от неё потребовали оплатить комиссии и налоги. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы, - рассказали в полиции республики.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
